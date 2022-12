Un choque de liderazgos

Resiliencia. De repente, la palabra empieza a sonar con machaconería en Qatar. La utilizan con idéntica devoción los periodistas croatas y argentinos como seña de identidad de sus respectivas selecciones, el valor añadido que les ha hecho llegar hasta donde están. Así que el primer finalista del Mundial será resiliente, no cabe duda. O bien Argentina, capaz de sobreponerse a una dolorosísima derrota ante Arabia Saudí en su primer partido del torneo y a unos penaltis ante Países Bajos, o Croacia, que siempre va un paso más allá en eso, con dos tandas superadas de manera consecutiva ante Japón y Brasil, esta última tras empatar en otro minuto 116 histórico. Este martes (20:00 horas) se disipará la incógnita en el colosal Lusail Stadium, la joya dorada de Doha, escenario también de la final del próximo domingo.

Será un duelo sin claro favorito, por más que la historia coloque a los sudamericanos un nivel por encima. La selección de Lionel Scaloni ha crecido desde aquella catástrofe inicial, pero su juego no enamora. Y la Croacia de Zlatko Dalic ha alcanzado la penúltima ronda habiendo ganado un único partido a Canadá. El resto, empates y penaltis. Tal vez la clave diferencial la marque el rendimiento de sus correspondientes estrellas. Por encima de todo la semifinal es el cara a cara entre Leo Messi y Luka Modric, ambos en busca de un trofeo mundial que han rozado ya con anterioridad y con el que coronarían sus carreras. En sus botas está la final.

Messi (35 años) llegó a Qatar bastante convencido de estar viviendo su última experiencia mundialista. Hasta la victoria en la última edición de la Copa América su trayectoria con la selección ha estado siempre en cuestión, bajo la lupa. Y más que nunca tras la final perdida en 2014, donde el astro acabó entre lágrimas. Hoy, liberado de esa presión, se aprecia a un Messi distinto. Con la derrota inicial dio un paso al frente y fue fundamental para evitar el hundimiento en la fase de grupos. Ahora ya suma cuatro goles y dos asistencias y sus ganas por levantar la copa se notan hasta en sus gestos desafiantes ante Países Bajos.

«Messi es el mejor jugador del mundo de la última década», lo elogió el lunes Dalic. «Tiene una calidad tremenda y nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo. No hay que darle muchos espacios porque está muy motivado. Esta será probablemente su última oportunidad de ganar un Mundial. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Él no corre mucho, tampoco hacia atrás. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. Necesitamos estar muy atentos a eso», añadió el técnico croata.

La actitud de Modric (37 años) es, en apariencia, más serena. Croacia no se entiende sin su presencia en el campo. Dalic le da libertad de movimientos porque sabe que puede confiar en él. Pese a la edad, el rubio centrocampista trabaja sin descanso durante todo el partido, con un despliegue físico impropio para lo que marca su DNI. Lo mismo sube para convertirse en la primera línea de presión que baja hasta la defensa para ser quien inicie el ataque.

En Rusia, donde fue el mejor, también lloró con rabia tras caer en la final. No pensó que pudiera verse en otra igual, pero cuatro años después vuelve a tener la posibilidad al alcance de la mano. «Es un placer verlo jugar. Es un ejemplo para muchos por su calidad y su comportamiento. Trataremos de disfrutarlo», decía sobre él Scaloni, devolviendo los elogios que regalaron los técnicos a las figuras rivales.

Un duelo revelador

En el ambiente flotan dos cruces anteriores entre ambas selecciones. El primero, el que disputaron en la fase de grupos del Mundial de Rusia en el que Croacia goleó por 0-3. Es el que más recuerdan las hinchadas y por el que se preguntó ayer a los seleccionadores sin que ninguno sacase conclusiones. Pero las estrellas de ambos conjuntos guardan en su memoria otro duelo más lejano y menos trascendental, pero bastante más emotivo.

Fue un amistoso que se jugó en el St. Jakob Park de Basilea en 2006 ganado por Croacia (3-2). Allí debutó Modric con la ajedrezada, y también allí marcó Messi su primer gol con la Albiceleste. Todavía daban sus primeros pasos en el fútbol de élite. El croata, recién superada la veintena; el argentino, con apenas 18 años. Ninguno lucía aún el '10' a la espalda, aunque ya estaba claro que serían fundamentales para el futuro de esas dos selecciones. Y vaya si han acabado siéndolo.

Más allá del rendimiento de Messi y Modric, a los dos equipos les preocupan aspectos similares. Scaloni tiene bajas en defensa, más preocupante la de Acuña en el costado izquierdo que la de Montiel en el derecho. Y sabe también que ni Rodrigo de Paul ni Ángel Di María están para esfuerzos colosales. Preocupa el desgaste mental después de un campeonato demasiado intenso, que alcanzó su punto álgido en el estresante final ante Países Bajos. «Venimos jugando partidos trascendentales desde que perdimos con Arabia Saudí. Mentalmente lo estamos gestionando igual. Lo manejamos con naturalidad», tranquilizó el técnico de la Albiceleste.

El cansancio es también el mayor peligro para Croacia, aunque Dalic ve a sus hombres llenos de energía. «Todos están en forma y saludables y ni siquiera les he preguntado quién de ellos está cansado. Sabemos el esfuerzo que vamos a tener que hacer y estamos preparados para ello».

La presencia de argentinos en Doha ya era descomunal, pero en las últimas horas han seguido llegando aviones desde Buenos Aires y otras partes del planeta repletos de aficionados uniformados con la camiseta albiceleste. Se espera a unos 30.000 de ellos en Lusail, donde la goleada en la grada está garantizada. Nada que preocupe a los croatas, para quienes el pequeño tamaño de su país convierte sus gestas en más grandes.