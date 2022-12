Brasil, a cumplir con el trámite

No debe haber nadie en el planeta que no vea a Brasil como favorito en esta Copa del Mundo. Medirse con los de Neymar, que hoy no estará entre los once elegidos, es un drama. A Camerún le ha tocado darle la réplica en una última jornada y un último partido sin demasiada historia, aunque de sorpresas está el fútbol repleto.

Brasil no se juega, de hecho, nada. Si acaso, garantizar con un punto un primer puesto que aun perdiendo tiene casi garantizado. Para no ser campeón -clasificado está desde la segunda jornada- debería perder y que Suiza ganara a Serbia, y en ninguno de los dos casos por la mínima. La gran incógnita de la 'Canarihna' es, por lo tanto, si saldrá con su once de gala o reservará futbolistas.

La historia de Camerún es la contraria. Los africanos, que recuerdan tiempos mejores, necesitan ganar a la pentacampeona y ni aun así tienen asegurada la clasificación. De hecho, incluso ganando lo tienen complicado. No solo deben derrotar a los brasileños, sino que en caso de saltar la banca deberán cruzar los dedos para que Serbia gane a Suiza.

La 'Canarinha' tiene las bajas de Neymar, Sandro y Danilo, a los que debe reservar para octavos. Además, los Casemiro, Vinicius y Raphinha quizá descansen, pero si para suplirles hay tipos como Gabriel Jesus, no queda consuelo. A las ocho de la tarde Camerún tratará de navegar la tempestad.