El 'caso Mbappé' da otro giro de tuerca

Las incertidumbres sobre el futuro de Kylian Mbappé han aumentado todavía más tras el golpe sobre la mesa que ha dado en las últimas horas el PSG al excluir al astro francés de la lista de jugadores convocados por Luis Enrique para participar en la gira asiática de este club por Japón y Corea del Sur.

La decisión del PSG, vigente campeón de Francia, se produjo a última hora del viernes y sin mediar explicación alguna. Una manera de tensar todavía más la cuerda y de presionar al futbolista para que acepte renovar hasta 2025 al menos o ser traspasado este mismo verano. Además, se da la circunstancisa de que el hermano pequeño de Kylian, Ethan Mbappé, un juvenil de solo 16 años, sí forma parte del grupo de 29 jugadores elegidos por el técnico asturiano para el viaje a Asia.

La pregunta que se hacen ahora en el Parque de los Príncipes y en general en todo el fútbol europeo es si esta ausencia de Kylian Mbappé supone solo un episodio más sobre el culebrón más largo en la historia del fútbol o un momento clave. Solo el tiempo dirá lo que ocurre, pero sí parece un golpe de timón determinante.

Sabido es que el futbolista, tal y como transmitió por carta, desea seguir hasta el final de su contrato en 2024 y no renovar. El club, sin embargo, le exige ampliar su vinculación ahora porque teme que al terminarlo decida abandonar la entidad sin que el PSG reciba una indemnización por el traspaso, previsiblemente al Real Madrid.

Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos del equipo al principio de la semana y partició este viernes viernes en el primer amistoso del París Saint-Germain, ganado 2-0 ante Le Havre. No fue titular, pero entró en la segunda mitad y firmó el segundo tanto de los suyos.

Unas horas más tarde, el PSG anunció la lista para el desplazamiento a tierras asiáticas y el astro de Bondy no aparece. Allí, el campeón de la Ligue 1 se enfrentará al Al-Nassr saudí de Cristiano Ronaldo, el 25 de julio en Osaka, tres días después al Cerezo nipón y cerrará el periplo por el país del sol naciente ante el Inter de Milán, finalista de la última Liga de Campeones, el 1 de agosto en Tokio. Además, el campeón francés jugará luego en Corea del Sur ante el Jeonbuk Hyundai.

Máximo goleador de la historia del PSG, con 212 tantos en 260 partidos que superan las 200 dianas del uruguayo Edinson Cavani, quien por cierto negocia su salida del Valencia, Mbappé firmó su último contrato en mayo de 2022, cuando era ya libre de partir y parecía muy cerca del Real Madrid.

Desde ese momento, las relaciones se han vuelto a tensar cada día un poco más y el llamado 'caso Mbappé' marca no solo el inicio de curso del PSG y los primeros pasos de Luis Enrique como entrenador del equipo sino también el mercado de verano. De lo que ocurra con Kylian y del posible efecto dominó que provocaría un eventual traspaso este verano, están pendientes los grandes clubes europeos.

Órdago a la grande

Ni Mbappé ni su entorno han dado respuesta todavía al órdago que le lanzó Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, para renovar antes del 31 de julio o ser traspasado. Eso quiere decir que el jugador sigue fiel a su idea, ya expresada por carta, de cumplir el año que le resta de vinculación y luego salir libre, cobrando una prima de fichaje que podría rondar los 100 millones de euros.

Según informan diversos medios, en el PSG están convencidos de que Mbappé ha alcanzado un acuerdo para fichar por el Real Madrid a coste cero en junio de 2024. Otras fuentes aseguran que el PSG ya ha recibido una oferta de 300 millones de euros de Arabia Saudí por Mbappé. Se trata de un destino exótico poco probable, dada la juventud y proyección del astro, obsesionado con conquistar la Champions, pero que sí refleja el valor de mercado del jugador.

En el Parque de los Príncipes se sienten traicionados al entender que la actitud de Mbappé no se corresponde con las ayudas y el trato recibido por el jugador y su familia por parte del PSG cuando Kylian todavía era un adolescente. En esta línea, la propiedad catarí del club lamenta que Mbappé no optase por la solución propuesta: renovar para que el jugador no se fuese gratis, o aceptar un traspaso acorde a su valor de mercado.

«Lo que está haciendo Kylian Mbappé es casi un sabotaje. Mata a su club y fortalece a uno de sus mayores competidores con un posible traspaso gratuito», ha denunciado una fuente interna del PSG citada por L'Equipe. Este prestigioso rotativo insiste en el «hartazgo generalizado» que en este club han generado la actitud y las decisiones tomadas por el crack de Bondy, cuyo futuro se viene vinculando de una manera u otra al Real Madrid desde hace seis años, cuando el delantero tenía apenas 18 años.