Mbappé explota por Zidane: «No se puede faltar al respeto a una leyenda»

Las aguas bajan revueltas en Francia. Apenas medio mes después de que 'les bleus' sucumbiesen ante Argentina en la final del Mundial de Qatar, Kylian Mbappé ha salido al paso de unas polémicas declaraciones en las que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol afirmaba que «no le habría cogido el teléfono» a Zinedine Zidane en caso de que el que fuera futbolista y entrenador del Real Madrid le hubiese llamado para optar al puesto de seleccionador galo.

«Zidane es Francia, no se puede faltar así el respeto a una leyenda», escribió el astro del PSG en su cuenta de Twitter poco después de que Nöel Le Graet proclamase en una entrevista con RMC Sport que le daba igual si Zidane escucha los cantos de sirena que llegan desde Brasil, donde el nombre de Zizou suena como recambio de Tite al frente de la Canarinha y negase haber considerado al marsellés para el puesto de prepardor nacional en caso de que Didier Deschamps no hubiese seguido al mando de la bicampeona del mundo.

Le Graet defendió que el nombre de Zidane «siempre estuvo por debajo del radar». «Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede. Siempre se puede fallar un partido, pero llevo diez años con él, no ha habido muchos problemas. Su salida siempre genera clicks», aseguró el máximo dirigente federativo francés un día después de que se confirmase la continuidad de Deschamps al frente de 'les bleus' hasta 2026.

«¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección», prosiguió Le Graet en una entrevista que ha levantado enorme polvareda en Francia y ha agudizado la división que ya existía con Mbappé a raíz de otras cuestiones como los compromisos publicitarios que el crack de Bondy se ha negado a atender en varias ocasiones.

Le Graet admitió en otra entrevista concedida en 2020 que Zidane sería su primera opción para el puesto de seleccionador de Francia en caso de que Deschamps abandonase 'les bleus', pero ahora, con la renovación del técnico de Bayona ya sellada, niega haber sopesado siquiera la llegada de Zizou, en el paro desde que se produjese su salida del Real Madrid en el verano de 2021 y que no ha escondido su deseo de dirigir algún día al combinado de su país.

Le Graet también carga contra Benzema

Además, Le Graet volvió a cerrar filas con la decisión de Deschamps de apartar a Benzema de la concentración de la selección francesa en el Mundial de Qatar. «Admiro la carrera de Benzema. Lamentablemente se lesionó y lo lamento. No me importa lo que diga la gente, la plantilla funcionó muy bien. Si Karim hubiera estado allí, no hubiéramos tenido a Giroud y quizás no hubiéramos marcado tantos goles», afirmó.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol fue más lejos, hasta el punto de poner en duda que el lionés hubiese podido recuperarse para las últimas rondas de la Copa del Mundo. «No me importa lo que diga su entorno. Benzema retomó los entrenamientos cuando acabó el Mundial, no antes», expresó el dirigente federativo, cuando lo cierto es que Benzema, tras disfrutar de unos días de vacaciones en la Isla Reunión, volvió a ejercitarse en la Ciudad Deportiva del Real Madrid el pasado 10 de diciembre, fecha en la que todavía estaba en curso el Mundial.