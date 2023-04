Mateo García: «Todos queremos ascender, se respira ilusión en la isla»

La UD Lanzarote es uno de los mejores equipos de Canarias y los datos le avalan. Con 10 temporadas en Segunda B, es uno de los clásicos del Archipiélago, y su entrenador, Mateo García (Salamanca, 1976), cree tener las claves para retornar al club conejero a Segunda RFEF. García considera que el equipo rojillo «no es el favorito al ascenso», pero que afrontan estas finales con «mucha ilusión y humildad». Lleva desde 2021 en la isla y tras una temporada difícil, se enfrenta a un reto personal.

–¿Cómo llega su equipo a la eliminatoria y qué espera del partido en Los Olivos?

–La plantilla llega en buenas condiciones, tenemos casi todos los jugadores disponibles aunque hay alguna duda. Llegamos con ilusión tras la impecable segunda vuelta que han realizado los chicos. Se han ganado el premio de jugar la promoción. Para pasar de eliminatoria, debemos estar al nivel que hemos exhibido en los últimos encuentros de la fase regular.

–¿Considera que la UD Lanzarote parte como favorito al ascenso?

–Rotundamente no. Básicamente porque hemos jugado contra los tres equipos que hay en la liguilla y de los seis enfrentamientos directos solo hemos ganado uno. Pero sí es verdad que llegamos muy bien al play-off. Está claro que cada uno tendrá su momento porque aquí no importa como lleguen unos u otros.

Ampliar

-Con 7 victorias en los últimos 10 encuentros, su equipo es el que más en forma llega, ¿qué supone esto?

-El nivel es bueno, llevamos una buena racha. Pero ya se los he dicho a ellos, no vamos a ir pasando eliminatorias porque vengamos en una dinámica ascendente, sino tendremos que ir haciéndolo bien. Tenemos gran fondo de armario, pero no estamos como hace dos meses con todos disponibles. El paso de las jornadas ha ido haciendo mella en los jugadores. Estoy ilusionado con poder hacer grandes cosas, pero vamos con mucha humildad. Por experiencia, lo emocional cuenta mucho.

-Tener el pichichi, Gonzalo Di Renzo, en su plantilla, ¿es un baluarte para cualquier entrenador?

-Te hace dormir un poco más tranquilo, no lo puedo negar (entre risas). Gonzalo no solo mete goles, sino también da asistencias. Lleva 18 goles y 11 pases de gol. Interpreta genial lo que necesita el equipo y es un profesional como la copa de un pino. Está en un momento dulce y esperemos que siga así. Es un jugador muy prudente y en Lanzarote se encuentra muy a gusto. Con los goles que ha hecho seguramente le lleguen ofertas, pero él tiene calidad de vida aquí. Podemos estar tranquilos porque está muy feliz en la isla. Hay que cuidarlo.

-¿Qué le parece el formato de las eliminatorias del play-off?

-Me gusta. Creo que a ida y vuelta es mejor. A un partido todo se iguala mucho más, no tienes margen de error. Además, a nosotros nos viene fantástico porque la vuelta la tenemos en casa y nos valen los empates. Al final tienes más opciones. Personalmente, me gustaba más cuando competías contra equipos de la península porque le da un toque más profesional. Aunque es verdad que estas eliminatorias son más familiares. Nos conocemos bien. Por ejemplo con el Villa jugamos hace menos de dos meses y ahora volvemos a enfrentarnos. Tiene factores positivos.

Ampliar

-¿Ve a la gente de la isla ilusionada con el equipo?

-Es un momento bonito, se respira ilusión en la isla. Van a viajar con el equipo y se involucran. Los aficionados se han ido enganchando con el equipo dado los buenos resultados. Eso a mí me hace feliz. Queremos traer un buen resultado para que en casa nos arropen y podamos disfrutar, juntos, del pase a la siguiente ronda.

-¿Cuáles son los puntos fuertes de su equipo?

-No quiero dar pistas al rival, pero somos un equipo muy competitivo y un grupo que es capaz de jugar a lo que toque en el partido. Tenemos nuestros mecanismos y somos capaces de manejar las distintas situaciones.

-Ha pasado mucho tiempo sin que la UD Lanzarote juegue en Segunda B (ahora Segunda RFEF), ¿es el momento?

-No me lo planteo aún, queremos ir poco a poco. Pero está claro que sería la guinda al trabajo de todo este año. Sería un premio a todo el esfuerzo realizado.