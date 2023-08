La madre de Rubiales: «Mi hijo me pide que pare pero estaré aquí hasta que mi cuerpo aguante»

Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, se ha dejado ver en la iglesia de la Divina Pastora de Motril. Con motivo del rezo del rosario y la celebración de la misa del martes, el templo motrileño ha abierto sus puertas después de que la progenitora se encerrara este pasado lunes en su interior e iniciara una huelga de hambre. Ángeles lo hizo para protestar contra las acusaciones vertidas sobre su hijo con relación al polémico beso a Jenni Hermoso.

«Solo quiero que diga la verdad, ella sabe que mi hijo es muy honrado. Si dice la verdad se soluciona todo. Era una anécdota, como ella misma ha dicho, y mira a dónde ha llegado. Que tenga conciencia y que actúe bajo ella», ha pedido a Jenni Hermoso. «Mi hijo está muy preocupado, me pide que no siga, que pare, pero estaré aquí hasta que mi cuerpo aguante», ha añadido, confirmando que ha pasado la noche sentada en una silla y que cuenta con agua, bebidas isotónicas y pastillas. «Ha venido mi médico y me ha dicho que está bien», ha precisado.

La misa se ha llevado a cabo con normalidad en la Divina Pastora mientras que la madre de Rubiales ha permanecido en una sala contigua a la nave principal del templo. Un policía que se encontraba de paisano en los alrededores ha permitido a la prensa congregada en la puerta tomar imágenes de Ángeles Béjar antes del inicio de la homilía. «No busquéis el morbo», ha espetado ante los periodistas poco antes de proceder a abrir la puerta de la sala donde se refugiaba Ángeles con su pleno consentimiento.

Acto seguido, la Policía ha desalojado a los medios de comunicación del interior de la iglesia, que ha quedado únicamente con los parroquianos y los feligreses dispuestos a dar comienzo con la homilía.