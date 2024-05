Macron ya habla de Mbappé como jugador del Madrid y vuelve a enredar con el galo

La cuenta atrás por Kylian Mbappé comenzó este viernes tras el anuncio del adiós que hizo el futbolista en un vídeo en sus redes sociales con un mensaje bien calculado. «Siempre he pensado que necesitaba un nuevo desafío después de siete años en el PSG», aseguró el prodigio de Bondy, tres meses después de comunicar al club al que Al-Khelaifi regó de petrodólares que no continuaría en la entidad. El galo, que este curso ha firmado su temporada más goleadora con 43 goles a los que suma 10 asistencias, dejará ser jugador del PSG el próximo 30 de junio después de siete años de frustración en los que no ha conseguido alzar la competición diseñada para los mejores jugadores del mundo.

Aún no se ha hecho oficial su próximo destino, pero todos los caminos conducen al Real Madrid, con quien según parece el delantero tendría un acuerdo para las próximas cinco campañas tras una historia de amor y cortocircuitos que se inició en Valdebebas cuando el crack parisino estaba a punto de cumplir 14 años. «Adiós y gracias» escribe L'Équipe en una portada en español, dando por hecho el fichaje del campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022 con Francia por el club de Chamartín. Un fichaje, no obstante, que no se anunciará hasta que el Madrid juegue la final de la Copa de Europa el próximo 1 de junio ante el Borussia Dortmund en el estado de Wembley.

El prestigioso rotativo galo no es el único. También Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, habló abiertamente en una grabación citando al club que preside Florentino Pérez. «Espero que lo liberen para los Juegos Olímpicos, y pueda jugar con la selección francesa», expuso el líder de Renacimiento en su cuenta de X, antes Twitter. La cita olímpica comienza el próximo 26 de julio, pero el Real Madrid ya ha avisado de que los futbolistas que disputen la Eurocopa de Alemania que comienza este 14 de junio, no tendrán permiso para acudir al citado evento debido al riesgo de lesiones. De hecho, la pretemporada del equipo blanco y su tradicional gira veraniega por Estados Unidos, con un partido ya el 31 de julio, hacen incompatible disputar los Juegos. Al no ser un torneo del calendario FIFA, los clubs no están obligados a ceder a sus jugadores, salvo a los futbolistas españoles de LaLiga puesto que a esto obliga la Ley del Deporte en España si son llamados por el equipo nacional.

«Todavía no ha dicho dónde va a ir, cuál es su próximo destino, pero creo que creemos que está claro. Es un diez como persona y como futbolista», destacó Luis Enrique en la rueda de prensa previa al último partido del internacional francés en el Parque de los Príncipes con la camiseta de Qatar Airways, este domingo ante el Tolouse en la Ligue1. En el PSG, Mbappé ha logrado en siete temporadas un total de seis ligas y tres Copas de Francia - a la que podría unir una cuarta en la final que disputará el día 25 ante el Lyon-, y se ha convertido en el máximo goleador histórico del club, con 255 goles y 95 asistencias en 305 partidos en todas las competiciónes. «Siento un montón de emociones. Han sido muchísimos años, oportunidades de ganar cosas con el equipo francés que me han permitido tener mi primera experiencia en un club con muchísima presión, crecer como jugador, convertirme en campeón y crecer como hombre. También cometer errores con toda la gloria que he logrado», expuso el delantero en su adiós.

Un final de trayecto amargo para el talento parisino, que ve cómo para lograr el sueño de la Liga de Campeones debe recalar en el entorno de la Castellana, a donde ya pudo aterrizar en 2022 antes de que presiones políticas y suculentas ofertas económicas cambiaran el paradigma. El deportista necesita ahora más al Real Madrid que el Real Madrid a Mbappé para buscar una competición que le ha dado la espalda varias veces mientras es fetiche en Chamartín. Y lo sabe bien Florentino Pérez, que este verano lograría una jugada perfecta.

El jugador llegaría tras acabar contrato en París y sin pagar un traspaso desorbitado, cuestionado como mejor jugador del mundo y con mucho que demostrar después de su enésimo fracaso en el Viejo Continente, donde sólo ha pasado de octavos tres veces. Apenado de no haber llegado antes a un vestuario en el que impera la armonía, rebosante de talento, juventud, poderío físico y ambición. Y en el que tendrá que ganarse el derecho a liderar en el campo ante un Vinicius que le queda de lujo del traje de Champions, ya que en las últimas tres campañas se ha mostrado como el jugador más determinante del torneo: nadie ha intervenido en más goles que el jugador del Real Madrid (32), ni ha dado más asistencias (15) ni pases decisivos (66). El brasileño solo se ha quedado sin marcar o asistir en cinco de sus últimos 26 partidos en la Copa de Europa.