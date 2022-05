Rubiales: «Cuando no hay irregularidades se genera mucho ruido y se miente»

Después de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el polémico contrato de la Supercopa firmado entre la Federación Española de Fútbol (FEF) y Arabia Saudí, con una comisión de 24 millones de euros para la empresa Kosmos que preside Gerard Piqué, Luis Rubiales volvió a defender este lunes su gestión, negó cualquier actuación ilegal y desmintió, a través de su secretario general, Andreu Camps, que el organismo que lidera haya utilizado dinero público o privado para espionaje. No se refirió sin embargo Rubiales a las presuntas escuchas a altos cargos del Gobierno, a pesar de que el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, solicitó horas antes públicamente al presidente de la FEF que diese «explicaciones» no solo sobre la Supercopa de Arabia, sino también por los demás escándalos desvelados por 'El Confidencial', con presuntas grabaciones de conversaciones privadas con su antecesora, Irene Montero, y el exministro de Cultura y Deporte José Guirao.

«Cuando no hay contenido se crea un caldo de cultivo para que se genere reprobación popular y que haya mucho ruido, cuando de la gestión no se puede sacar ninguna irregularidad», proclamó Rubiales durante la asamblea de la FEF. «Si alguien quiere mentir, mentirá», lamentó Rubiales, que no insistió en defender el contrato de la Supercopa al considerar que ya dedicó, durante una conferencia de prensa el pasado mes, «dos horas y media a dar una explicación a las primeras dos o tres noticias que salieron en los medios de comunicación». «Por ello no me extenderé más en ello», justificó, pese a que entonces aún no se había presentado por parte de Miguel Ángel Galán una denuncia contra Rubiales, la FEF y Piqué por presunta corrupción y prevaricación, entre otras acusaciones.

Sí desmintió sin embargo Rubiales que la FEF rechazase una oferta de Catar por la Supercopa porque interesaba más la de Arabia. «Es falso que hubiera una oferta firma de Catar. Su propuesta de 33 millones no fue perfeccionada, por lo que era mejor la de Arabia, de 40 milllones por año», defendió Rubiales, que a partir de este año percibirá 675.761 euros brutos (371.679 netos), más una ayuda a vivienda de 3.000 euros brutos mensuales (1.650 netos) después de que la asamblea aprobase su salario por amplia mayoría: 83 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención.

«Con el salario hay gente que me compara con el presidente del Gobierno, pero esto es una entidad privada del deporte, no pública. Con todo lo que se ha montado con manipulaciones se ha creado un ambiente enrarecido, pero ante la mentira ya la manipulación vamos a seguir con el rigor por bandera», proclamó Rubiales al término de la asamblea de la FEF en la el secretario general del organismo aseguró que «no se ha dedicado ni un solo euro del dinero público ni a espionaje ni a seguimiento del sindicato de futbolistas (AFE). Tampoco ha salido nada del dinero privado de la FEF. La FEF no tiene absolutamente nada que ver con este tema ni ha pagado nada. Si algún empleado o empleados hubiesen realizado actividades ilícitas o irregulares, deberán responder, y por ello se ha abierto una investigación», comentó Andreu Camps, mientras Rubiales reiteró que «se han ofrecido relatos absolutamente modificados para dar una visión de lo que no es».

Sin una sola pregunta formulada por algún asambleísta a los puntos del orden del día aprobados, Rubiales volvió a presumir de su gestión económica. «Estamos en los mejores números de la historia, con 32 millones de euros de beneficio. Es un balance muy exitoso, un modelo de gestión que hoy en día es referencia y que ya puede pelear de tú a tú con la primera federación europea que es la Inglesa. La Federación Inglesa es algo tremendo, porque genera no solo fútbol, sino boxeo, congresos... La FEF en 2021 generó más ingresos que nunca en su historia y debido a los ingresos propios, suma 440 millones de euros», se congratuló Rubiales.