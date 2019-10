Los chicos del Sureste arrancan con mucha potencia

El Estrella CF A comienza la temporada sin ser derrotados en las dos jornadas que se han disputado del campeonato liguero de alevines. Se impuso al Colegio Norte Viera de manera tajante, con un resultado de 1-5. Aunque los pibes de Enrique y Juan Carlos no se merecieron una derrota tan contundente. Hicieron un buen encuentro, pero no estuvieron acertados de cara a portería y eso les pasó factura.

Varias ocasiones. El inicio de la segunda mitad no pudo ser mejor para los chicos del Sureste. Tuvieron hasta cinco oportunidades de ampliar su diferencia, hasta que, Mahy, en una buena intercepción, anotaba el tercero. El local Dani pudo marcar, pero se volvió a topar con el portero, que atajó sin mayor problema.

A partir de ese momento, el Estrella se hizo grande dentro del terreno de juego y no dejaban de generar oportunidades. Ale no quería quedarse fuera de la fiesta y conseguía doblegar por cuarta vez a sus rivales. Yotuel no solo dio asistencias, sino que también anotaba su doblete, faltando seis minutos para la conclusión del choque. Diego Martel pudo recortar diferencias, pero el larguero no se alió con él y repelió el disparo.

Todo parece indicar que ambos conjuntos van a dar mucho de qué hablar en el Grupo 2 de la Preferente Alevín.