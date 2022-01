Xavi: «No tiene sentido jugar. Adultera la competición»

Xavi Hernández expresó su disgusto con LaLiga por mantener en pie el duelo entre el Mallorca y el Barça del domingo, correspondiente a la decimonovena jornada. Un partido que los azulgranas afrontan bajo mínimos por la larga lista de bajas a causa de las lesiones y el coronavirus. «Estamos en una situación límite porque tenemos entre 17 o 18 bajas. Creo que recuperamos a Umtiti, que ha sido negativo. Creo que era el momento adecuado para suspender el partido. Adultera la competición. Se suspendió un partido en el que el Sevilla tenía tres sudamericanos fuera, y nosotros uno. Es mi opinión y es de sentido común. Parece ser que las reglas son duras y que tendremos que competir. El Mallorca parece que está en una situación parecida a la nuestra. Pero en el baloncesto se suspende el clásico. No tiene sentido jugar mañana. La situación es caótica. El partido se debería haber suspendido pero jugaremos con los que seamos para ganar. No entiendo que este partido se juegue. No hay sentido común», adujo el preparador del Barça.

El egarense incidió en comparar la situación con la que se vive en otros deportes y otras competiciones cuando se le preguntó acerca de porqué LaLiga no da su brazo a torcer. «Es una pregunta para el presidente de LaLiga y los que deciden, pero es una evidencia que tenemos 17 o 18 bajas por covid. Ni el Mallorca tendrá su equipo, y tampoco el Barça. Es un partido descafeinado y es una situación límite. Tenemos 11 casos de covid y es que puede haber más. Ha parado la Serie B de Italia, el baloncesto... Sinceramente, no lo entiendo», insistió.

Al margen de su disgusto por tener que afrontar el choque en condiciones draconianas, Xavi se refirió a las tensas conversaciones del Barça con Ousmane Dembélé a cuenta de la negociación del extremo francés. «Es una negociación. Los agentes a veces son difíciles. Nuestra postura es clara y está en proceso. Sigue siendo optimista con Dembélé. Hemos de remar en la misma dirección. He vuelto a hablar con el jugador. No estoy decepcionado, siempre hay un tira y afloja. Los agentes seguramente no entiendan que estamos en una situación complicada. Le hacemos una buena propuesta a Dembélé, económica y deportiva. Hay un rifirrafe, ahora mismo las posturas están un poco alejadas. Pero Ousmane es un futbolista capacitado para ser uno de los mejores del mundo en su posición. Creo que es una oportunidad para él y que no la puede desaprovechar», valoró.

Habló de Ferran Torres, rutilante fichaje del Barça pero cuya inscripción en LaLiga depende de que Joan Laporta cuadre las cuentas. «Estamos en esta situación. Ferran es un fichaje espectacular, como futbolista y como persona. Ya querría jugar. Es un fichaje que nos dará mucho. Viene de haber jugado con Pep y Luis Enrique. A ver cómo queda el límite salarial pero tiene que haber salidas. Si Ousmane renueva, el límite salarial nos permite fichar. A ver si se solventa todo», apuntó.

Eludió en cambio hablar de Álvaro Morata, otro futbolista en la órbita del Barça. «Hablemos de los jugadores que tenemos, Ferran y Daniel Alves, que nos van a aportar muchos. El resto son hipótesis. Ni me mejora ni me perjudica hablar de ellos. Hablemos de los que tenemos», atajó.