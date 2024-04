Rajada de Xavi tras el clásico: «Es una vergüenza»

«Me preguntásteis por el árbitro y dije que ojalá pasase desapercibido y que acertara. Pues ninguna de las dos cosas. Es una vergüenza«, afirmó Xavi Hernández este domingo tras la derrota de su equipo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El técnico de Tarrasa no se mordió la lengua en rueda de prensa tras la polémica arbitral y lamentó un resultado que saca a los suyos de forma definitiva de la pelea por el título de Liga.

Y es que Xavi considera que el Barcelona ya no puede pelear por el título y dio por resuelta una batalla para la que los suyos ya están descolgados. «Nos queda el objetivo de seguir luchando para la segunda plaza. Estoy orgulloso del equipo. Con el partido que hemos hecho lo normal es ganar, pero hay situaciones que no podemos controlar», lamentó, al tiempo que afirmó que su equipo «mereció la victoria».

Por último, Xavi respondió acerca de lo que el Barcelona tiene por delante. Aseguró que «ahora toca pensar en el partido contra el Valencia» y despejó balones fuera sobre su continuidad la próxima temporada. «No es el momento ahora, ahora toca digerir esta derrota que va a costar», concluyó.

Una «vergüenza» también para Ter Stegen

«No encuentro palabras para explicar lo que pasó en la línea de gol. Es una vergüenza para el futbol mundial. Este mundo mueve mucho dinero pero no para lo que es importante«, afirmó Ter Stegen tras el partido. El meta germano no tuvo pelos en la lengua y tiró con bala a LaLiga. »No entiendo que no pueda haber dinero para implementar la tecnología que tienen otras ligas«, declaró antes de asegurar que «Lucas Vázquez fue inteligente en el penalti».