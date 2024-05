Xavi: «Me voy con la conciencia tranquila»

Daniel Panero Sábado, 25 de mayo 2024, 15:38 | Actualizado 16:05h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Estoy bien. Han sido días complicados, pero estoy con la conciencia tranquila, orgulloso. No ha sido fácil, ya sabíamos que sería una época complicada. Pienso que podemos estar orgullosos del trabajo realizado, hemos entendido muchas cosas en situaciones complicadas. Ha sido una gran experiencia», afirmó Xavi este sábado en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Sevilla, el último como entrenador azulgrana. El técnico catalán habló tras la decisión del club de no contar con él para la próxima temporada y aseguró también que «es un hombre de club» y que «no habrá problemas» con su finiquito.

Las palabras de Xavi llegan tras un terremoto que ha asolado el Barça en los últimos diez días. Sus declaraciones antes del duelo contra el Almería desataron la ira de Joan Laporta y desde entonces ha estado sentenciado y a la espera de noticias. «Estuve con el presidente, me transmitió sus razones y solo me queda aceptarlo. Soy un hombre de club, siempre estaré a disposición del Barça. Nos dimos la mano, un abrazo y seré un culé más en el campo. Deseo lo mejor a todos, sobre todo a los jugadores», afirmó el técnico al ser preguntado por las circunstancias del despido.

Esas formas incluyen un giro de 180 grados a la planificación deportiva. Hace un mes, en la misma sala de prensa, Laporta y Xavi escenificaban la continuidad del técnico. «Ellos han decidido esto pensando en el club porque creen que necesitan un cambio de rumbo. Solo me queda aceptarlo y respetarlo. Hasta el día de hoy seguía motivado, ilusionado y con la ambición intacta. Creía en la plantilla y en que podíamos hacer cosas interesantes», señaló.

Cerrada su etapa en el Barça, Xavi vuelve al mercado, algo que, de momento, no le ilusiona. «Ya dije que si no seguía, cogería un descanso, que creo que es necesario. Luego a ver qué me depara el futuro», afirmó el técnico, que dejó además la puerta abierta a un hipotético regreso al Barça. «¿Por qué no? Me gustaría. Lo he disfrutado, aunque también he sufrido. Ha sido una montaña rusa de emociones, pero no me cierro la puerta. Ojalá se me dé la posibilidad de volver. No te imaginas esta despedida, pero puede pasar. Son decisiones de club», concluyó.

Despedida gris

Xavi dirá adiós a su etapa como técnico del Barcelona y lo hará de la peor manera que había imaginado. Un mes después de escenificar junto a Laporta su continuidad en el cargo, el de Tarrasa saldrá al Ramón Sánchez Pizjuán para presenciar 90 minutos insulsos en los que no habrá nada en juego. Será una despedida gris, sin títulos en la mochila y lejos de los barcelonistas, una espina que Xavi ya no se podrá quitar. Para adornar la estampa, pondrá en liza, eso sí, un once competitivo. Cubarsí e Iñigo Martínez formarán en la zaga, Gündogan y Pedri tendrán la manija en el centro del campo y arriba Joao Félix puede ser la gran novedad junto a Lamine Yamal y Lewandowski.

-Alineaciones probables:

Sevilla: Nyland, Juanlu, Badé, Ramos, Salas, Pedrosa, Agoumé, Soumaré, Ocampos, En-Nesyri y Lukebakio.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo, Christensen, Pedri, Gündogan, Lamine Yamal, Lewandowski y Joao Félix.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora y TV: 21:00 h. DAZN.