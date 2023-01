A Xavi le entran las dudas

Xavi Hernández está preocupado con la situación que atraviesa su equipo desde que la competición volviera tras el Mundial de Catar. El técnico del Barça ha visto en apenas cuatro días cómo los suyos no eran capaces de pasar del empate en casa ante el Espanyol y, lo más preocupante, cómo el Intercity se les subía a las barbas en la Copa del Rey en un partido en el que los azulgranas perdieron el control del choque de dieciseisavos de final, eliminatoria en la que se estrenó el Barcelona el miércoles en el torneo del KO y tuvieron que resolver en la prórroga.

«Me deja intranquilo esta falta de contundencia, sobre todo en ataque. En defensa puede pasar, pero en ataque no, y ha sido en las dos áreas. Tenemos que cerrar los partidos mucho antes. Nos hemos complicado la vida nosotros solos», reconoció Xavi tras el encuentro del Barcelona ante el Intercity en el Rico Pérez de Alicante. El entrenador culé resumió así un partido en el que su equipo realizó hasta 29 remates, diez de ellos entre palos, y en el que terminó sufriendo de lo lindo ante un rival que solo llegó inquietar a Iñaki Peña en seis ocasiones, de las cuales tres acabaron en gol.

La frustración de Xavi llega tras un partido copero en el que a priori no tocaba sufrir. El técnico catalán puso en liza un once con teóricos titulares y los suyos fueron netamente superiores, pero no remataron la faena y poco a poco el Intercity se fue creciendo a merced de un Barça que se descompuso en la segunda mitad. Esa falta de solidez en defensa es la otra circunstancia que a Xavi le inquieta de los últimos dos partidos.

El Barça fraguó su liderato en Liga antes de irse a Catar en gran parte gracias a la fortaleza defensiva. Ter Stegen solo había encajado cinco goles en las primeras 14 jornadas de Liga y los culés han recibido cuatro, prácticamente la misma cifra, en los dos últimos encuentros. Ante el Intercity el Barça se asomó el abismo en la Copa y lo hizo por un mal de antaño que Xavi creía tener atajado. Aarón puso en jaque a los culés en varias ocasiones con jugadas en transición y cada balón a la espalda de los centrales fue un tormento para la zaga de los blaugranas. El 'hat-trick' de Soldevila puso en la foto del partido a una defensa en la que Bellerín sigue sin dar muestras de poder hacerse con un sitio en el equipo titular, mientras Koundé, Araujo, Eric García y Marcos Alonso evidenciaron falta de contundencia y Jordi Alba brilló más en ataque que en labores defensivas.

Y sin Lewandowski

A perro flaco todos son pulgas y eso es lo que le pasa al Barcelona. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ratificó el miércoles la sanción de tres partidos a Robert Lewandowski y sus compañeros tendrán que mejorar en el área contraria sin su máximo exponente. El punta polaco no estará en el difícil compromiso del domingo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid y tampoco podrá disputar los encuentros ante el Getafe y el Girona en las dos siguientes jornadas. Sin él, los culés pierden a un jugador que ha participado en 17 de los 34 goles que ha marcado el equipo culé y es la referencia sobre la que gira todo el engranaje ofensivo del Barça.

Al castigo impuesto a Lewandowski se refirió este jueves el presidente del Barcelona, Joan Laporta, que calificó la sanción a la gran estrella de su equipo como «muy exagerada», pero «lógica tan y como está la normativa». «Aceptamos la resolución del TAD. Siempre lo hemos hecho. Siempre hemos aceptado la jurisdicción deportiva, pero el TAD no entró en el fondo y fuimos a la justicia ordinaria para pedir una cautelarísima. Se nos concedió (para que Lewandowski jugase ante el Espanyol) hasta que la resolución del TAD fuese firme. Pensábamos que el TAD se pronunciaría antes y luego, que lo haría más tarde, pero parece que como estos días había fiesta, se reunió antes y no podrá jugar contra el Atlético», lanzó el máximo dirigente azulgrana. «Si la reglamentación hubiera sido menos rígida, la sanción podría haber sido solo de un partido, pero tal y como está ahora mismo, entra dentro de la lógica», lamentó Laporta en la Cadena Ser.

Respecto al agónico duelo de la Copa frente al Intercity, Laporta destacó que los jugadores del Barça «tuvieron actitud y la lucha fue encomiable». «No estoy enfadado por el juego. Estoy contento porque pasamos. Este modelo de Copa es divertido. Se sufrió en algunos momentos, pero tenía claro que acabaríamos ganando», aseguró.

También se le preguntó a Laporta por la posibilidad de fichar al centrocampista portugués Bernardo Silva, y aseguró que «el Barcelona no pagará 80 millones de euros por él», mientras que ante el sueño de reforzar al equipo con Erling Haaland se limitó a comentar: «Ya veremos cómo lo hace en el City». «Nosotros de momento tenemos a Lewandowski, que lo está haciendo muy bien», zanjó.