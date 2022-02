Jornada 23 Xavi: «Si trabajamos así perderemos pocos partidos» «Simeone entiende el fútbol de otra manera y por eso no congeniamos, pero él es un grandioso entrenador a lo que quiere jugar y yo soy un novato a su lado», proclama el técnico catalán

Xavi Hernández declaró estar «muy feliz», y no solo por la victoria, sino «por el juego y las sensaciones». «Me ha parecido el mejor Barça de la temporada en algunos momentos. Si trabajamos así en defensa perderemos pocos partidos», aventuró. «Se ha experimentado una mejoría en ataque y en defensa», comentó quien se vengó de las palabras del día anterior de Simeone sobre el estilo de ambos equipos: «Él entiende el fútbol de otra manera y por eso no congeniamos, pero no es ninguna pulla ni ningún pique. Vemos el fútbol de forma antagonista».

«El Cholo es un grandioso entrenador a lo que él quiere jugar. Le tengo un respeto increíble. Yo soy un novato al lado de él, que ha ganado mucho», añadió. «Hemos dominado, ellos se han cerrado atrás y hemos controlado en todo el momento», destacó.