Vinicius se lesiona en el calentamiento y Brahim es titular y marca

A. Gómez Domingo, 4 de febrero 2024, 20:07 | Actualizado 21:10h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Vinicius iba a ser titular este domingo en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético en el Bernabéu, pero el delantero brasileño se lesionó durante el calentamiento del equipo blanco y a última hora fue sustituido en el once por Brahim Díaz, la gran sorpresa, que precisamente fue quien abrió el marcador en el minuto 20. En cuanto Vinicius sintió dolores en las cervicales mientras realizaba ejercicios previos al partido y tuvo que abandonar el terreno de juego, salió a calentar Joselu, pero el delantero gallego, que incluso fue anunciado por megafonía, no formó finalmente parte del once del conjunto de Carlo Ancelotti. Tras recibir medicación, Vinicius se quedó en el banquillo para presenciar desde ahí el partido.

Fue Brahim el elegido por el técnico italiano para ocupar la plaza de Vinicius en el equipo titular. El jugador malagueño formó en la dupla ofensiva junto a Rodrygo. En vez de apostar por la altura de un delantero puro como Joselu, Ancelotti se decantó por Brahim, que aunque se movió por todo el frente de ataque ocupó por la derecha la zona más natural de Rodrygo, mientras que este partía en principio desde la izquierda. Y en una de las llegadas del Real Madrid al área visitante, Brahim se erigió en principal protagonista tras una serie de despropósitos de la defensa del Atlético, de los que se aprovechó el malagueño para plantarse solo ante Oblak y batir al portero rojiblanco.