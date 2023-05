Otro pinchazo azulgrana alimenta las suspicacias del Espanyol

Con mucha indignación. Así vivió el aficionado del Espanyol el partido que enfrentó el martes al Valladolid y al Barcelona en Zorrilla. Los goles de un rival directo en la lucha por el la permanencia fueron cayendo uno detrás de otro y las redes sociales ardieron con cada tanto del Valladolid, desde el que marcó en propia puerta Christensen hasta el de Gonzalo Plata. Tres mazazos que alimentaron aún más una polémica que ya llevaba candente desde que la afición perica interrumpiera la celebración del eterno rival en su propio estadio de Cornellà.

Desde ese día el aficionado del Espanyol miró el partido ante el Valladolid con la sospecha de que los culés podían bajar los brazos, una sensación que aumentó cuando el Camp Nou cantó ante la Real Sociedad aquello de «¡El martes en Pucela no podéis ganar!». Ese cántico levantó revuelo y obligó a Xavi a salir en la rueda de prensa previa al partido de Zorrilla a aclarar la intención de su equipo de lograr los tres puntos. «Es el fanatismo y la rivalidad entre Barça y Espanyol, pero nosotros queremos ganar. Nos jugamos el prestigio y la imagen, así que saldremos a ganar en Pucela. Que no haya ninguna duda», afirmó el técnico azulgrana.

Sus palabras se diluyeron en apenas un minuto, el tiempo que tardó Christensen en marcar en propia puerta y dejar claro que la intensidad del campeón distaba mucho de la mostrada hace apenas quince días. «Esperaba la derrota del Barça, no me sorprendió nada. Yo si estuviera en el Espanyol quizá le diría a LaLiga que por qué no le echan un vistazo al partido de Pucela», afirmó este miércoles Joan Collet, expresidente del Espanyol, en unas declaraciones incendiarias al diario As.

El cabreo de Joan Collet y de la masa social del club llega después de que la derrota del Barça en Valladolid haya complicado mucho las opciones pericas de mantenerse en Primera División. A la batalla final el Espanyol llega con la mosca detrás de la oreja después de que el eterno rival encajara tres goles por primera vez en toda la temporada en el campeonato liguero.