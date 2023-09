Tebas acusa al Real Madrid de faltar al 'fair play' deportivo

Aunque con matices, ya que confesó que no se atreve a decir que el Real Madrid adultere la competición, Javier Tebas se puso este jueves claramente del lado de Gil Marín en la batalla que el consejero delegado del Atlético mantiene con su eterno rival con el arbitraje como tema de fondo. El máximo dirigente de los clubes españoles acusó al club que gobierna Florentino Pérez de faltar al juego limpio con los contenidos que emite en su canal de televisión sobre los colegiados que dirigen los partidos del equipo merengue.

«Todos los reportajes previos que se hacen al colectivo arbitral antes del partido... Brutal, increíble, escabroso... Unos adjetivos... Creo que se está faltando, como mínimo, al 'fair play' deportivo y al servicio público de esa televisión. De ahí a adulterar la competición hay un trozo porque tampoco sé las intenciones que tiene Real Madrid TV», espetó Tebas tras la presentación de un informe sobre el impacto socieconómico del fútbol profesional elaborado por la patronal y KPMG.

De este modo, Tebas entró de lleno en la controversia surgida tras el derbi del domingo que acabó con victoria del Atlético en el Metropolitano. Desde Real Madrid TV se cargó contra la actuación del colegiado Alberola Rojas y horas después Gil Marín acusó al Real Madrid de «adulterar la competición» con sus críticas a los árbitros a través de su televisión oficial incluso cuando aciertan. «Son unos forofos. Saben que si no dicen este tipo de cosas, perderían rápidamente su trabajo», subrayó en unas manifestaciones que le atribuye Marca y que no ha desmentido.

«Crean un clima insoportable para los colegiados», remarcó el dirigente, convencido de que el canal blanco emplea una fuerza desmedida: «Los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros serían para reírse si no fuera algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición», lamentó.

Reflexionó incluso sobre lo que habría pasado si el Real Madrid acaba un derbi entre olés de su afición y un jugador del Atlético lo hubiera cortado con una entrada como la de Bellingham a Correa que acabó con el delantero argentino lesionado. «No se estaría hablando de otra cosa». Gil Marín, que tiró de comunicados tras las últimas derrotas del Atlético en el derbi, sigue convencido de que existe una doble vara de medir. Y esta vez incluso tras una contundente victoria.

Deber público

El presidente de LaLiga no llegó a tanto como su amigo Gil Marín, a la sazón vicepresidente de la patonal de clubes, pero admitió que le comprende y también atizó al canal blanco. «No me atrevo a decir que adultere la competición. Lo que sí digo claramente es que lo que está haciendo Real Madrid TV no está dentro del 'fair play' deportivo que debe primar en una competición». Una licencia de televisión, dijo Tebas, tiene como objetivos la transmisión de valores o el buen comportamiento, entre otros. «Mi pregunta es si el Real Madrid lo está utilizando para eso o no. Es mi reflexión. Me la quedo para mí», declaró.

No fue la única crítica que lanzó Tebas al Real Madrid este jueves. Sobre el 'caso Negreira', en el que tanto LaLiga como el club blanco están personados como acusación particular, aseguró que la patronal es la única que está intentando que avance la investigación. «Somos los únicos que estamos aportando escritos, nuestro conocimiento del sector para empujar. Hay otros como el Real Madrid, que hizo el escrito de personación y un escrito solicitando que se apartara a Bartomeu y otros. Ya no ha hecho nada más», lamentó.