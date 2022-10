Simeone: «Siempre que estuvo bien, Joao jugó»

Tras conocerse que Joao Félix quiere salir del Atlético más pronto que tarde porque no soporta su situación actual de suplente con el Cholo Simeone y que incluso se ha puesto en tratamiento psicológico, había expectación por conocer las impresiones del técnico argentino este viernes, en la previa del choque liguero ante el Athletic.

Como era previsible, el preparador colchonero se ciñó a la materia estrictamente deportiva e insistió en que cuando el portugués ha estado bien, ha sido titular. Aseguró que le trata como a uno más, igual que a Correa, Morata, Cunha o Griezmann, y que ningún entrenador piensa en quitar un futbolista para perder porque solo quiere ganar.

Simeone estaba preparado para el aluvión de preguntas sobre el Menino. Al cuestionarle en primer término sobre la posible marcha del luso y su situación, el técnico se explayó: «Voy a ser muy claro de la misma manera que se lo he explicado a Joao. Yo quiero ganar con Correa, con Joao, con Griezmann, con Cunha, con Morata... La única realidad es la que es», afirmó.

Habitualmente parco en explicaciones, esta vez prosiguió: «En el año de la Liga estuvo increíble hasta que lesionó y acabó jugando Correa porque hizo un gran final. En la segunda temporada, en la de la 'Liga de los 14', no venia jugando, pero empezó contra Osasuna, lo hizo muy bien, respondió con goles, dar todo por el equipo, que lo tiene, y jugó hasta que se lesionó. Al curso siguiente, hizo una buena pretemporada, más allá de su lesión, con buenos partidos ante la Juventus y a partir de su buen rendimiento jugó. Y ahora, cuando bajó, juegan otros compañeros. Porque creo que Joao es igual que Correa y los demás. En cuanto vuelva a estar bien en los entrenamientos, trabaje, recupere el gol, que lo necesitamos, va a jugar. Pero mientas esté yo, va por rendimiento, por eso juegan otros compañeros. Queda claro que cada vez que estuvo bien, jugó».

Sobre los comportamientos de Joao Félix, que al no jugar ante el Brujas arrojó el peto al banquillo, Simeone trató de restarles importancia y de culpar al mensajero. «Es normal. Ayer hizo el gesto de silencio y estaba jugando con Carrasco y De Paul a ver quién hacía el gol, pero como ahora tiene el foco puesto en él, cualquier cosa ustedes que están con la lupa opinan en consecuencia de lo que creen. Yo todo lo que tengo que decir a los jugadores se lo digo en el vestuario, no aquí».

Se habló hasta de 'bullying' en Portugal. «El equipo está muy bien y la realidad es otra, el campo de juego. Y ahí hay un entrenador que elige a los mejores en consecuencia de lo que ve. ¿Ustedes se creen que no pongo a Joao para perder? No lo hace ningún entrenador», zanjó.

¿Qué dijo Joao en su conversación?, se le insistió al Cholo. «Me encanta porque encuentran foco de atención. Podemos hablar cuatro horas. Es un chico fantástico, se lleva bien con todos los compañeros, solo estamos hablando de rendimiento de grupo, nada más», enfatizó

Remarcó el Cholo su argumento de que asume su culpa por no haber sacado aún lo mejor del portugués. «Sí, me está constando más y es un tema que debo resolver conmigo mismo, exigirme más para sacar el máximo de Joao hasta el día que esté».

Halagos al Athletic

A vueltas con la falta de gol, con solo cinco anotados tras 86 remates, Simeone se quedó con la parte positiva: «Lo bueno es tener situaciones de gol, que el equipo busque, genere y vaya detrás de ganar el partido. La contundencia va por temple, tranquilidad, confianza y la única manera de llegar al gol es creando ocasiones».

Se mostró irónico y puso el ejemplo de su eterno rival al preguntarle si no tiene un once definido. «Cuando otro entrenador como el del Real Madrid cambia es porque rota, porque hay que dar descansos y aquí me viene la crítica. Solo buscamos lo que entendemos que necesitamos».

Apenas una pregunta sobre el Athletic, el rival que corresponde y al que halagó: «Me encanta cómo está jugando. Valverde ha encontrado su línea de juego en Bilbao a como jugaba en Barcelona, con gente rápida, transiciones. Me gusta cómo juega, cómo presiona y cómo trabaja y no espero otra cosa que un partido importante».