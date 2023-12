El Sevilla despide a Diego Alonso

Diego Alonso dejó de ser técnico del Sevilla este sábado. La estrepitosa derrota sufrida ante el Getafe acabó por finiquitar la estancia del uruguayo en el banquillo del Ramón Sánchez Pizjuán. El conjunto hispalense sucumbió frente al cuadro azulón por 0-3 y roza ya los puestos de descenso. Una situación desesperada en el terreno deportivo e incendiaria en el ámbito institucional que ha terminado llevándose por delante al preparador.

El Tornado, que sustituyó a finales de octubre a José Luis Mendilibar, no ha logrado revertir la mala dinámica de un Sevilla a la deriva. Ha dirigido catorce partidos, con un balance de siete derrotas, cinco empates y solo dos victorias, ambas en la Copa del Rey. En la Liga, el uruguayo solo ha sido capaz de sacar cinco puntos en ocho jornadas y deja el Sevilla en decimosexta posición con 13 unidades, unicamente tres por encima de las que delimitan el descenso.

El vestuario, comandado por Sergio Ramos, apoyó a Diego Alonso pese a los malos resultados y el decepcionante juego de un equipo que no encontraba el rumbo. Pero la goleada encajada frente al Getafe días después de quedarse fuera de competición europea ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Un club a la deriva

Diego Alonso es el cuarto técnico que pasa por el Sevilla en las dos últimas campañas, un dato que denota el marasmo institucional y deportivo en el que se halla sumido el club que preside todavía José Castro. Inmerso en una guerra fratricida entre los Del Nido -padre e hijo-, el Sevilla ha tenido también dos directores deportivos en ese periodo de tiempo, después de que Víctor Orta relevase a Monchi cuando el gaditano puso rumbo al Aston Villa.

Julen Lopetegui, gran apuesta del de San Fernando y ganador de una Europa League con el Sevilla, dejó paso el pasado curso a Jorge Sampaoli, cuya segunda estancia en el club andaluz resultó un auténtico fracaso. Llegó entonces José Luis Mendilibar, que reflotó al equipo y lo llevó a la séptima Europa League de su historia. Pero el de Zaldibar siempre fue visto con reticencia por la dirección deportiva del Sevilla y cuando llegaron los malos resultados a inicios de la presente campaña fue fulminado. El club reclutó entonces a Diego Alonso, pese a que el de Montevideo venía de una experiencia poco satisfactoria al mando de la selección uruguaya, con la que cayó en la fase de grupos del Mundial de Catar.

El Tornado, un viejo conocido de la parroquia española tras su paso como futbolista por las filas de Valencia, Atlético de Madrid, Racing de Santander, Málaga y Murcia, se estrenó con un meritorio empate frente al Real Madrid en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero a partir de entonces solo fue capaz de sumar unas tablas frente al Celta en la decimosegunda jornada de Liga y de ganar en la Copa del Rey al Quintanar y al Astorga.

Suenan Quique Sánchez Flores y Javi Gracia

Una vez finiquitado el periplo de Diego Alonso en el Sevilla, el club nervionense se pone manos a la obra para encontrar un nuevo técnico que sea capaz de levantar a un equipo hundido. Entre los nombres que aparecen sobre la mesa figuran los de Quique Sánchez Flores y Javi Gracia. «Mañana trabajaremos para incorporar cuanto antes un entrenador pensando en el partido tan importante que tenemos ante el Granada», señaló Víctor Orta tras fulminar al uruguayo, quien había sido una apuesta personal del madrileño.

«La calidad de su trabajo no ha sido devuelta con resultados. En el fútbol a veces no vale toda la calidad del trabajo de Diego para continuar en el cargo. Tenemos que buscar una reacción y la reacción siempre es la destitución del entrenador. Hemos consensuado entre todos el tiempo determinado y hoy ha sido una circunstancia que no daba más de sí», argumentó el director deportivo del Sevilla, que recordó que no hay tiempo para pensar demasiado puesto que el Sevilla deberá afrontar otro partido vital el martes contra el Granada. «El equipo entrenará mañana por la tarde e intentaremos cuanto antes buscar una idea, un sustituto porque el martes hay un partido realmente importante en Granada. Tenemos que ganar y volver a la victoria. Reitero en mi agradecimiento absoluto a Diego. Espero que mañana o pasado podamos anunciar el nuevo entrenador porque ahora nos obsesiona ganar el partido del martes», acotó.