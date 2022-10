La segunda unidad se abre paso en el Barça

Xavi Hernández dio una oportunidad ante el Villarreal a varios futbolistas no habituales y la apuesta no le pudo salir mejor. Jordi Alba, Ferran Torres, Ansu Fati y Frenkie de Jong partieron de inicio y fueron, todos ellos, de los jugadores más destacados en la holgada victoria por 3-0 del equipo culé. Ellos piden paso, mientras que otros como Eric García, Busquets, Raphinha o Balde ya ven venir por el retrovisor cómo la segunda unidad se abre paso.

«Frenkie ha estado muy bien porque entendíamos que era el hombre libre que tenía que dividir. Ha disfrutado del partido y está contento. Se lo merece. Ha estado muy bien, especialmente en defensa, donde ha estado muy bien situado», afirmó Xavi, tras ser preguntado sobre De Jong al terminar el duelo. El técnico catalán apostó por ubicar al ex del Ajax como ancla, en la posición de Busquets, y desde ahí comenzó el Barça a ganar un partido que amenazaba con convertirse en un nuevo ida y vuelta.

Y es que el neerlandés estuvo omnipresente frente a los de Emery. Rompió líneas tanto con pases como en circulación, estuvo atento para cortar cualquier transición del equipo rival y fue la guía de los suyos a la hora de realizar la famosa presión tras pérdida que tanto le gusta a Xavi. Su partido llega en un momento clave para el Barça. Los culés necesitan más que nunca un relevo para Busquets, el jugador que más ha sufrido la exuberancia física que los azulgrana quieren imprimir a los partidos. Es ahí donde De Jong emerge como un futbolista necesario para que ese guion se pueda llevar a cabo.

El ex del Ajax fue el más destacado de la segunda unidad, pero no fue el único. Ansu Fati volvió al once titular y lo hizo para demostrar que poco a poco va dejando atrás los problemas físicos que han lastrado el inicio de su prometedora carrera. Se mostró activo y se pudo ver a un jugador que ya es capaz de ganar en el uno contra uno en carrera a su par y que comienza a asociarse con Lewandowski, Pedri y compañía.

Ansu es candidato a entrar con más asiduidad en un tridente en el que también espera encajar Ferran Torres. El ex del Valencia no es probablemente el más rápido, tampoco el más técnico y ni siquiera el que más gol tiene, pero si es un jugador que aúna las características de todos sus competidores en la punta de lanza. Es un futbolista capaz de asociarse y eso le da al Barça un recurso más a la hora de mantener el balón seguro y evitar pérdidas innecesarias como las que pagaron caro ante Inter de Milán y Real Madrid.

Jordi Alba no se rinde

Comenzó el verano siendo un descarte para el Barcelona, que acordó un traspaso al Inter, y poco a poco ha ido demostrando que tiene sitio en el nuevo proyecto. Jordi Alba fue titular ante el Villarreal y se hizo amo y señor del carril izquierdo. Su asociación con Ansu Fati, que le dejó toda la banda, favoreció sus virtudes y no paró de generar ocasiones hasta el punto de firmar su primera asistencia del curso con un pase que Lewandowski aprovechó a la perfección para abrir la lata de los azulgrana.

La otra cara de la moneda estaba en el banquillo. Eric García salió señalado del Santiago Bernabéu y su lugar lo ocupó Marcos Alonso, que vivió su segundo encuentro como improvisado central. Tampoco estuvieron Dembélé y Raphinha, dos jugadores que empezaron el curso como un tiro pero que en el último mes han rebajado su importancia en el equipo y en este momento comienzan a sentir la presión de dos jugadores que poco a poco van carburando. La segunda unidad se abre paso en el Barça y está por ver si termina por convertirse en primera unidad.