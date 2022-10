El Barça busca salir a flote ante el Submarino Amarillo

Pasar página. Eso es lo que quiere hacer este jueves el Barcelona en el Camp Nou. El conjunto que dirige Xavi Hernández recibe al Villarreal con la necesidad de lograr tres puntos vitales para dejar atrás el terremoto provocado por los encuentros ante el Inter y el Real Madrid durante una semana convulsa. Un triunfo serviría a los azulgranas para salir a flote y empezar a ver el vaso medio lleno, mientras que una derrota haría aún más grande la crisis en la que en este momento están inmersos.

«La situación del equipo es la que es. Empezamos como un tiro y ahora no estamos tan bien, pero eso no me detiene. Tenemos que ir paso a paso. Estamos a tres puntos del líder y tenemos que seguir, porque esto es muy largo y no nos podemos detener», reclamó este miércoles. El técnico del Barça sabe de la importancia de salir del bache lo antes posible y devolver al equipo a la senda de los triunfos. Hasta siete seguidos llevaban en la Liga, antes de la visita al Santiago Bernabéu.

La distancia con el Real Madrid y el hecho de que apenas se hayan disputado nueve jornadas hace que el margen de error del Barcelona todavía sea elevado. Los culés han sumado 22 de los primeros 27 puntos en juego y saben que hay argumentos de sobra para creer que se puede revertir la situación. Con esa idea saldrán los pupilos de Xavi a jugar un partido que se antoja complicado ante uno de los gallitos de la competición, un Villarreal irregular pero que sabe competir ante los equipos grandes.

Es por eso que Xavi pondrá toda la carne disponible en el asador. Es un partido clave y el técnico catalán formó este miércoles una lista de convocados en la que Héctor Bellerín fue la gran novedad tras superar sus problemas físicos y en la que no estarán por lesión Andreas Christensen, Ronald Araujo y Memphis Depay, que ya ultima su recuperación y podría reaparecer el domingo ante el Athletic, también en el Camp Nou.

Todas estas ausencias condicionarán un once en el que Xavi tendrá que volver a experimentar en la zaga. Bellerín podría ser titular en lugar del discutido Sergi Roberto, Koundé y Eric García podrían repetir como centrales y en el lateral zurdo el casting sigue abierto entre Marcos Alonso, Jordi Alba y Balde. No será la única línea en la que habrá modificaciones, ya que Frenkie de Jong pudiera relevar a Busquets en la medular y Ansu Fati, una de las mejores noticias del clásico, ser titular en detrimento de Raphinha.

El Villarreal no se fía

«Es un reto grandísimo porque la mejor versión del Barcelona es tremenda. Les rodea un poco el pesimismo, pero así es como más peligrosos son», afirmó Unai Emery este miércoles respecto al Barça. El entrenador de Hondarribia no se fía de un rival que llega herido y buscará dar un golpe de efecto en el Camp Nou, que falta les hace a los suyos. Y es que el Villarreal se ha mostrado en lo que va de temporada como un equipo irregular. El Submarino Amarillo ha ganado cuatro partidos, ha empatado tres y ha perdido dos, números que no le sirven para estar en puestos europeos y que han disparado las dudas.

Para salir de ese bache, Emery tendrá que sobreponerse a la ausencia de varios jugadores clave en el engranaje de su equipo. Gerard Moreno, Francis Coquelin, Juan Foyth, Giovani Lo Celso y Kiko no podrán estar por lesión y condicionarán un once en el que Danjuma será la gran amenaza ofensiva y en el que Yeremi Pino y Jackson podrían ejercer como acompañantes.