FC Barcelona Koeman, sancionado con dos partidos por decirle al cuarto árbitro: «Vaya personaje» El técnico azulgrana no podrá sentarse en el banquillo ni el domingo contra el Valencia en Mestalla ni el 8 de mayo frente al Atlético en el Camp Nou P. RÍOS Barcelona Viernes, 30 abril 2021, 22:45

Ronald Koeman no podrá sentarse en el banquillo el domingo en Mestalla ante el Valencia ni el sábado 8 de mayo frente al Atlético (16:15 horas) en el Camp Nou. El Comité de Competición le sancionó con dos partidos por su desconsideración hacia el cuarto árbitro del Barça-Granada y deja solos ante el peligro a sus ayudantes Alfred Schreuder y Henrik Larsson, con un dominio del castellano muy discutible.

La tendencia del holandés a discutir con los árbitros le ha costado caro en el momento más inoportuno del curso, pues, con sus aciertos y sus errores, es un entrenador respetado por los jugadores por su valentía al coger las riendas cuando peor iba todo, por cómo se echó la presión a su espalda liberando a los jugadores o por su forma de ir de cara, a veces con vehemencia en público, pero con las explicaciones adecuadas en privado. Cuando da una orden desde la banda, se le escucha. No podrá ser así en los dos próximos partidos, salvo que el recurso azulgrana prospere.

«No he dicho nada malo. No he insultado, pero si el cuarto árbitro quiere ser el protagonista de la noche... He comentado algo, pero con todo el respeto. He comentado varias jugadas de forma respetuosa con el cuarto árbitro. No he usado ni una palabra fea. Él si me ha faltado el respeto a mí. Si ponen en el acta algo que no he dicho, tengo que hacer algo, porque no he hecho nada malo», se quejó Koeman tras la dolorosa derrota sufrida el jueves ante el Granada en el Camp Nou.