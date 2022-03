La Real calibra las sensaciones del Madrid antes de la Champions

En el horizonte inmediato del Real Madrid ya asoma la cita más esperada de la temporada. El próximo miércoles llega al Santiago Bernabéu el Paris Saint-Germain con el 1-0 del partido en el Parque de los Príncipes y un todo o nada en la Liga de Campeones. El morbo con el temible y a la vez deseado Mbappé, el regreso de Messi a territorio blanco con otra camiseta, la lucha entre la vieja aristocracia europea y los nuevos millonarios del Viejo Continente, sostenidos por las ilimitadas fortunas de Oriente Próximo... Muchos alicientes como para no desviar la atención del futuro inmediato, que pasa por la Liga y la Real Sociedad.

La Champions ilusiona por encima de todo en Chamartín, pero Ancelotti sabe que más allá de los focos de la mejor competición del continente, su futuro en el banquillo blanco puede estar asegurado con un título de Liga bastante encauzado. Tampoco el conjunto 'txuri urdin' invita demasiado a excesivas confianzas y rotaciones, pues los hombres de Imanol Alguacil han enderezado su camino en Liga con tres victorias en las últimas cuatro jornadas y llegan al coliseo de la Castellana a un solo punto de los puestos de Champions.

No está Kroos, aquejado de un problema muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda que también hace peligrar su concurso contra el PSG. Tampoco Valverde, en pleno proceso gripal. Pese a todo, Ancelotti aguarda al alemán y al uruguayo para el próximo miércoles. «Es un problema que se puede arreglar muy pronto. No creo que Kroos y Valverde pierdan su condición física en pocos días tras haber entrenado el otro día», aseguró el italiano. Las dos bajas contra la Real las compensa la presencia de Casemiro, que a su vez no estará frente a Mbappé, Messi y compañía, al igual que su compañero Mendy, ambos por acumulación de amarillas.

Así las cosas, Ancelotti sigue dando máxima prioridad al campeonato doméstico, su vía más despejada para sumar un gran título esta temporada, y apostará por «el mejor equipo posible», la alineación de gala con Camavinga en lugar del lesionado Kroos. El preparador transalpino, que concede al duelo ante el conjunto donostiarra la condición de «final» y no quiere ni oír hablar de la Champions todavía, niega cualquier duda sobre el estado físico de un equipo tipo muy exprimido. Es indudable que las sensaciones del Madrid en este tramo de la campaña no son las mejores y las razones para plantear las posibles consecuencias de la acumulación de minutos entre los habituales son evidentes, pero el técnico madridista trata de despejar de un plumazo cualquier cuestionamiento en este sentido. «Honestamente, estoy contento del trabajo que hemos hecho con los preparadores físicos, los médicos, los fisios... Lo hemos gestionado bastante bien. Llegamos a un punto de la temporada donde queremos estar», zanjó en la rueda de prensa previa al encuentro frente a la Real Sociedad.

Recuperación 'txuri urdin'

Pese al habitual vértigo de la Real en el Bernabéu, un escenario donde en Liga ha ganado cuatro veces en 74 visitas, desde la casa blanca consideran un paso importante hacia el título retener los tres puntos en juego contra el conjunto 'txuri urdin'. Después de una primera mitad de curso casi inmaculada, la Real entró en barrena en febrero, un mes que se llevó por delante sus esperanzas en la Copa del Rey, donde cayó goleada ante el Betis en octavos, y en la Europa League, superada por un mejor Leipzig en dieciseisavos. También hizo daño el contundente 4-0 ante el Athletic en el derbi vasco de San Mamés, pero los triunfos contra Osasuna en el Reale Arena y el Mallorca en Palma han revitalizado la candidatura realista a los cuatro primeros puestos de la tabla.

Imanol recupera a Zaldua para el lateral derecho, pero la baja de Monreal y las molestias de Aihen Muñoz obligarán de nuevo a reconvertir a Gorosabel para el carril izquierdo. En ataque, solo Januzaj causa baja por lo que salvo rotaciones inesperadas, el resto de la alineación 'txuri urdin' apunta a sus mejores galas para uno de los grandes partidos del campeonato. La Liga, antes de la Champions.