La Real pone a prueba la crisis del Barça

Un partido de seis puntos. Eso es lo que tiene el Barça este jueves en el Reale Arena de San Sebastián. El conjunto que dirige Xavi Hernández busca lamerse las heridas tras las derrotas consecutivas ante Eintracht y Cádiz en uno de los escenarios más complicados de la competición y frente a un rival directo. La Real Sociedad pondrá a prueba a un conjunto que atraviesa un momento delicado y que necesitará de su mejor versión para dar un golpe encima de la mesa y empezar a asegurar su presencia en la próxima Liga de Campeones, el objetivo más importante que le queda a los culés.

«Jugamos una final contra un rival directo. Es nuestra realidad. Hace tres semanas nos ilusionamos con la Liga y hoy eso nos queda lejos, ahora vamos a por el segundo puesto. El objetivo primordial es estar en Champions, para eso me ficharon», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente a la Real Sociedad. El técnico catalán es consciente del cambio de escenario que se ha producido en su equipo hace apenas una semana y sabe de la importancia de un encuentro que puede ser determinante para esa nueva realidad. Una victoria permitiría mantener la segunda plaza y dejaría a ocho puntos, y con un partido más, a los de Imanol.

Para lograr ese objetivo, Xavi podrá contar Gerard Piqué y Ronald Araujo, dos futbolistas capitales en la zaga azulgrana que no estuvieron disponibles el día del Cádiz. Ellos son las principales novedades de una lista de convocados en la que no están aún por lesión Sergi Roberto, Ansu Fati, Samuel Umtiti y Pedri. Todas estas ausencias condicionarán un once en el que los culés saldrán con toda la carne en el asador. Con Busquets, Gavi y Frenkie de Jong en la medular y, esta vez sí, con el tridente en ataque formado por Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres. No hay posibilidad de experimentos en una auténtica final por la Champions.

El partido será un duro examen para los de Xavi porque enfrente estará uno de los equipos más en forma de la competición. La Real Sociedad ha llegado lanzada al último tramo del curso, suma cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota y ha convertido el Reale Arena en un auténtico fortín. Nadie ha ganado allí en este 2022 y la visita del Barça es el momento ideal para dar un golpe de efecto. «Estamos muy ilusionados, ojalá podamos ofrecer la mejor versión para poder ganar el partido y estar cerca de los grandes a falta de cinco jornadas», señaló un Imanol que ve más cerca que nunca la posibilidad de lograr el billete para la Champions.

Para conseguir ese triunfo, Imanol no podrá contar con uno de los futbolistas diferenciales de la plantilla. David Silva no estará tras la tarjeta roja que vio frente al Betis y su técnico tendrá que buscar soluciones en un equipo en el que también faltarán por lesión Barrenetxea, Carlos Fernández, Nacho Monreal y Mikel Oyarzabal. Todas estas ausencias no preocupan a un técnico que confía en su fondo de armario. «Tengo a todos superenchufados», afirmó en la previa.

La bestia negra de la Real

El Barcelona aterriza en el Reale Arena a sabiendas de que se mide a un equipo complicado, pero también a un rival que se le ha dado extremadamente bien en los últimos años. Los culés no pierden ante los txuri-urdin desde 2016. Desde entonces han acumulado entre todas las competiciones un bagaje de once victorias, tres empates y ninguna derrota. Especialmente doloroso para los de San Sebastián fue el 1-6 que los azulgranas firmaron el pasado año en un festival en el que Messi y Dest anotaron un doblete y en el que Griezmann y Dembélé completaron una goleada de escándalo.