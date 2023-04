Plebiscito en el Bernabéu antes del clásico de Copa

Dos semanas después de enterrar sus últimas esperanzas de revalidar el título cayendo en el Camp Nou, el Real Madrid retoma la Liga pensando de nuevo en clave Barça. Los blancos reciben al Valladolid en el Santiago Bernabéu con el futuro de Carlo Ancelotti acaparando titulares y el foco puesto en el duelo que librarán el próximo miércoles en la Ciudad Condal, donde tratarán de remontar la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey que puso cuesta arriba el gol en propia puerta de Militao a comienzos de marzo. Una victoria frente al cuadro blanquivioleta serviría para que los locales se rearmasen anímicamente y cogiesen impulso de cara al quinto clásico de la temporada en un choque que revestirá tintes plebiscitarios en el feudo de Chamartín.

La derrota sufrida ante el Barça justo antes del parón de selecciones convierte el último tramo del campeonato en un banco de pruebas para el Real Madrid, cuyas opciones de salvar la temporada dependen de la suerte que corra en la Copa del Rey y, sobre todo, en la Champions. Levantar la Decimoquinta el 10 de junio en Estambul es el único logro que aseguraría la continuidad de Ancelotti, quien también necesita mejorar su balance personal con Xavi Hernández después de que el egarense le haya ganado cuatro de los seis clásicos que han disputado al frente de Real Madrid y Barça, tiñendo su futuro de incertidumbre.

El runrún sobre posibles sustitutos del italiano corre parejo a los rumores que llegan procedentes de Brasil, donde beben los vientos porque el estratega de Reggiolo tome el mando de la 'Canarinha'. Ancelotti se deja querer por la tetracampeona del mundo, consciente de que supondría una excelente oportunidad de poner el broche de oro a una carrera legendaria, pero incide en que seguirá manejando el timón de los blancos mientras el club se lo permita. Un deseo que, conviene enfatizarlo una vez más, pasa por tocar metal.

Noticia Relacionada Jornada 27 Ancelotti quiere seguir en el Real Madrid, pero no descarta a Brasil Óscar Bellot

«El ambiente es tranquilo, estamos motivados y centrados en lo que tenemos que hacer. Lo que se habla de mi contrato de si me voy o me quedo, o de los jugadores que renovarán, es un tema que no se habla aquí. De lo que sí se habla es de los partidos contra el Valladolid, el Barcelona, el Chelsea y los demás», aseguró sin embargo el de Reggiolo a las puertas de un envite en el que el Bernabéu mostrará su parecer con el técnico y con un equipo que ha vuelto a naufragar en el torneo de la regularidad, donde solo ha sido capaz de sumar un triunfo en las cuatro últimas jornadas.

Alaba recupera la silla

Regresar a la senda de las victorias es el propósito de una escuadra que ha solventado sin demasiados sobresaltos el temido 'Virus FIFA' y tiene a casi todos sus efectivos disponibles. Nacho está sancionado por acumulación de amarillas y Mendy permanecerá alrededor de un mes de baja por una lesión en el sóleo izquierdo, pero Alaba regresó a buen nivel en el triunfo de Austria frente a Estonia y apunta a ocupar el lateral zurdo ante el Valladolid.

La cercanía del clásico y de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Chelsea aconseja refrescar el once y sacar activos de la reserva. Lucas Vázquez, Tchouaméni, Ceballos o Asensio opositan a entrar de inicio en un batallón que comandará Benzema, después de que el lionés aprovechase la pausa para hacer una puesta a punto.

Enfrente estará un Valladolid que quiere pescar en río revuelto para tomar oxígeno. El cuadro blanquivioleta solo ha sumado cinco de los dieciocho últimos puntos y vive apurado por la amenaza del descenso. Los pucelanos presentan unos números honorables como locales, pero sufren lejos del José Zorrilla y no vencen en el Bernabéu desde el año 2000. A pesar de eso, Pacheta es moderadamente optimista. «Estamos muy bien para lograr la cuarta victoria de la historia allí», dijo el técnico burgalés, quien subrayó que pese a que es posible que su rival tenga la mente puesta en otro sitio, «nunca es un buen momento para jugar ante el Madrid».

Escudero, Machís y Anuar son bajas por lesión, al igual que Javi Sánchez por sanción, en un conjunto que se aferra a la pegada del canadiense Larin, autor de cinco tantos en los ocho partidos que ha disputado desde que llegó en el mercado de invierno, para dar la campanada.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Alaba, Tchouaméni, Ceballos, Kroos, Asensio, Benzema y Vinicius.

Valladolid: Asenjo, Fresneda, El Yamiq, Hongla, Joaquín Fernández, Olaza, Monchu, Roque Mesa, Aguado, Óscar Plano y Larin.

Árbitro: Pulido Santana (Comité de Las Palmas).

Hora: 16:15 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Dazn.