El líder recupera al Yashin frente a un Sevilla bajo en defensas

El Real Madrid recibe al Sevilla con la buena noticia del regreso de Thibaut Courtois a la convocatoria. Tras perderse los seis últimos encuentros por una molesta ciática, el cancerbero belga volverá a ponerse bajo palos para un partido en el que el Santiago Bernabéu rendirá tributo al flamante receptor del Trofeo Yashin y al rutilante ganador del Balón de Oro, un Karim Benzema que ha recuperado su mejor versión y vuelve a ser el faro ofensivo de un líder desatado.

Los blancos, a los que solo Osasuna ha sido capaz de bajar a la tierra en una Liga que gobiernan por el momento con puño de hierro, aspiran a seguir metiendo presión al Barça doblegando al cuadro de Jorge Sampaoli, que comparecerá en el templo de Chamartín bajo en defensas pero con Isco poniendo el morbo en el retorno del centrocampista de Arroyo de la Miel a la que fuera su morada durante nueve campañas en las que dejó luces y sombras.

«Contento de saludarlo y de verlo jugar. Para este club ha sido un gran futbolista y una gran persona», señaló respecto a ese reencuentro con el estiloso futbolista malagueño un Carlo Ancelotti que guarda un grato recuerdo del tiempo compartido con el que fuera su pupilo en dos etapas distintas, la primera marcada por el despegue de quien fuera gran promesa del fútbol español y la segunda por su declive en la 'casa blanca'.

Rescatado por el posteriormente defenestrado Julen Lopetegui para un Sevilla que trata de recobrar el pulso tras un pésimo inicio de campaña que finiquitó el proyecto del preparador de Asteasu, Isco espera obtener un buen recibimiento del Bernabéu en un partido al que el Real Madrid acude con viento a favor, pero también con un pequeño toque de atención por parte de su míster. «No siempre somos contundentes, a veces nos miramos demasiado al espejo», reconoció en la previa Ancelotti.

Orejas tiesas

El preparador de Reggiolo es consciente de que, a pesar del espléndido momento por el que atraviesa su escuadra, antes o después tendrá que afrontar algún bache en el camino y considera que mantener a sus soldados con las orejas tiesas es la mejor forma de evitar que caigan en un exceso de autocomplacencia. «No hay equipos invencibles y no nos sentimos así», aseveró el técnico del Real Madrid, que solo tiene las bajas de Ceballos y Mariano para un pleito en el que todo apunta a que conformará su once de gala.

Tras descansar en el duelo intersemanal ante el Elche, Mendy recuperará previsiblemente su puesto en el lateral izquierdo y Tchouaméni volverá a ejercer como guardaespaldas de Modric y Kroos en el centro del campo. Dicha disposición volvería a situar a Valverde como extremo derecho pese al excepcional rendimiento de Rodrygo, goleador en el clásico del pasado domingo y asistente por partida doble el miércoles en el Martínez Valero. El paulista, por cierto, fue determinante en el último litigio ante el Sevilla, cuando encarriló con un tanto al inicio de la segunda parte aquella remontada en el Ramón Sánchez Pizjuán que despejó definitivamente la ruta hacia el trigésimo quinto alirón liguero de los blancos.

La abundancia de efectivos del Real Madrid contrasta con la carestía de piezas que presenta el Sevilla, especialmente en la retaguardia. Sampaoli tiene la ausencia en esa parcela del sancionado Kike Salas, expulsado en el alocado final de partido ante el Valencia, así como las de los lesionados Nianzou y Rekik. La buena noticia para el técnico de Casilda es que Marcao, al que concedió descanso por fatiga muscular frente al equipo del murciélago, entró en la lista y podría ejercer como jefe de una línea que gana mucho con su experiencia y jerarquía. Gudelj podría retrasar su posición para acompañar en el eje de la zaga al brasileño y quizás a Carmona, pese a que a Sampaoli no le tembló el pulso el martes con el canterano, un flan en esa primera media hora en la que el Valencia volvió a exponer la vulnerabilidad defensiva del cuadro nervionense.

Fernando, afectado todavía por las secuelas de un virus que no le ha permitido jugar desde hace un mes; Acuña, lastrado por un problema crónico; y Corona, lesionado de larga duración, son las otras bajas de un Sevilla que no gana en el Bernabéu desde diciembre de 2008 y contabiliza doce derrotas en sus trece últimas visitas ligueras al coso de Chamartín. Pese a ello, Sampaoli, que reconoció que el Real Madrid es «extremadamente peligroso» e «impredecible», no renuncia a dar la sorpresa. «Intentaremos jugar un partido de mucha audacia, si el rival lo permite. La idea es no vivir como partenaire, sino intentar protagonizarlo», proclamó el argentino.