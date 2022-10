Jornada 11 Ancelotti: «No hay equipos invencibles y no nos sentimos así» «El momento de dificultad va a llegar, no tenemos duda de esto y tenemos que estar listos», señala el técnico del Real Madrid la víspera del duelo liguero con el Sevilla

El Real Madrid presenta una trayectoria casi inmaculada en lo que va de temporada, pero Carlo Ancelotti sabe que, tarde o temprano, los blancos tendrán que afrontar reveses, por lo que mantiene en guardia a su tropa. «En la historia del fútbol no hay equipos invencibles. Cualquier equipo te puede ganar, con más o menos calidad. En el fútbol hay muchas cosas que pueden determinar el resultado. No hay equipos invencibles y no nos sentimos así. Lo estamos haciendo bien en este momento y queremos seguir», aseveró el italiano en la previa del duelo que medirá a su equipo con el Sevilla en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la undécima jornada de Liga.

«El momento de dificultad va a llegar, no tenemos duda de esto y tenemos que estar listos. El año pasado llegó dos veces y estuvimos listos. Cuando llegue, tenemos que estar listos como hicimos el año pasado», insistió el técnico del Real Madrid después de ver cómo su equipo ha sumado trece victorias y dos empates en los quince encuentros oficiales disputados hasta la fecha. «Tenemos una buena dinámica y tenemos que seguir con ella. Llega un equipo que está intentando salir de un periodo difícil y lo está haciendo bastante bien. En los últimos partidos ha mostrado compromiso y actitud y nos va a costar, como siempre», agregó en referencia al Sevilla, que ha mostrado signos de progreso desde el regreso al banquillo hispalense de Jorge Sampaoli.

Para ese choque, Ancelotti recupera a Courtois, que se había perdido las seis últimas citas por lesión. «Mañana vuelve Courtois. Solo tenemos a Ceballos fuera de la convocatoria. Si hay cambios será solo para evitar problemas futuros. Mañana no voy a cambiar mucho», indicó el transalpino, descartando, por tanto, que vaya a agitar demasiado el once.

En esa alineación se espera a Valverde, una de las grandes figuras del líder en el primer tramo del curso, después de que Ancelotti retase al uruguayo a anotar al menos diez goles. «Me parecía raro que, con la calidad que tiene, Valverde solo hubiese marcado un gol el año pasado. Ahora tiene mucha confianza y es normal que pueda marcar desde fuera del área porque tiene un golpeo tremendo, casi como el de Asensio», analizó. «No quiero subir la apuesta porque voy a arriesgar seriamente mi carnet. Me quedo en los diez. Estamos todos muy contentos porque Federico sigue siendo una buena persona», agregó sobre el charrúa.

El futuro de Kroos

Habló sobre Kroos, cuya renovación pendiente preocupa al madridismo. «He hablado con él y está muy tranquilo. Lo va a pensar después del Mundial. Personalmente, creo que va a seguir porque su nivel es mejor que el del año pasado. Esta primera parte de la temporada la está haciendo a un nivel muy alto», dijo sobre el metrónomo germano.

Aplaudió el compromiso de Asensio, que supo aprovechar los minutos de que dispuso frente al Elche. «Está muy bien, motivado y con ganas de jugar. Lo está haciendo bien. Los pocos minutos que le he dado ha cumplido, ha marcado goles. Puede jugar desde el inicio del partido sin problemas», indicó sobre el balear.

Se refirió al parón por el Mundial y su incidencia sobre los clubes. «Es un enemigo de todos, todos tienen jugadores que van al Mundial. Es algo que todos tenemos que evaluar. Lo evaluaremos cuando el Mundial se acabe. Creo que esta parte de la temporada ayuda. Los jugadores están bien para el Mundial, casi todos llegan a tope porque estamos en octubre», comentó.

Ancelotti se congratula por la vuelta de Isco al Santiago Bernabéu con el Sevilla. «Estoy contento de verle jugar, de verlo mañana y saludarlo. Le tengo mucho cariño. Ha sido un gran futbolista para este club», dijo del malagueño.

No se mostró para nada sorprendido del buen rendimiento que está ofreciendo Sergio Ramos con el PSG. «Sigue siendo uno de los centrales más fuertes del mundo. Este año está bien. Yo he tenido jugadores que han ganado una Champions con 40 años como Maldini. Si se cuidan pueden llegar más lejos», resaltó.

Se refirió, por último, a los posibles 'peros' que le pueden poner a este Real Madrid. «Es importante la continuidad en el fútbol. El equipo se sacrifica cada partido, lucha, y eso es un reto. Hay que perseguirlo siempre. No siempre somos contundentes, a veces nos miramos demasiado al espejo... Hay muchas cosas que se pueden mejorar a nivel colectivo. A nivel individual es difícil mejorar estos jugadores. Tenemos que dar las gracias a los padres de estos jugadores, que nos han dado futbolistas de gran calidad», cerró.