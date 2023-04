Ceballos coge galones ante un Almería relanzado

El desplome del martes ante el Girona ha tenido consecuencias para el Real Madrid que van más allá del mero resultado, doloroso pero sin demasiada trascendencia en lo que atañe a la clasificación de una Liga convertida en asunto secundario para los blancos desde la derrota sufrida en el clásico del Camp Nou. Modric regresó de Montilivi con una lesión en la cara posterior del muslo de la pierna izquierda que hace casi imposible su participación en la final de la Copa del Rey del 6 de mayo frente a Osasuna y compromete seriamente también su presencia tres días después en la ida de semifinales de la Champions contra el Manchester City. El croata, baja para el duelo de este sábado con el Almería, cederá sus galones a Ceballos en el tramo decisivo de la temporada, que puede servirle al utrerano para certificar la renovación con el club de Chamartín o elevar su caché antes de salir al mercado a partir del 30 de junio.

«Ceballos es el que se acerca más a Modric por sus características. Tenemos centrocampistas muy buenos como Camavinga, Valverde y Tchouaméni, y muchos recursos para suplir a Luka. No se puede reemplazar la experiencia de Luka, pero tengo a medios de altísimo nivel y lo haremos bien», señaló Carlo Ancelotti antes de otro duelo de entreguerras en el que el Real Madrid tratará de lavar la mala imagen que dejó en su visita a Cataluña frente a un Almería que pisará el Santiago Bernabéu relanzado, después de firmar su primer triunfo a domicilio del curso doblegando en el Coliseum Alfonso Pérez a un rival directo en la lucha por la permanencia como el Getafe.

«Jugamos contra equipos que están luchando por cosas importantes, ya sea el descenso o jugar competiciones europeas, y será un partido que exige mucho. Y más para nosotros porque nuestra última versión no fue buena en Gerona», esgrimió Ancelotti. El técnico del Real Madrid atribuyó la inopinada goleada sufrida por una escuadra que venía de sumar cuatro victorias consecutivas sin encajar entre Liga y Champions a un problema «de concentración» derivado del saturado calendario que obligará a los blancos a disputar seis partidos en diecinueve días, pero ha pasado las últimas sesiones reconviniendo a sus tropas para evitar otro vodevil en la retaguardia como el de Montilivi. «El aspecto defensivo no lo hicimos bien. Tenemos que enfocarnos ahí en los próximos partidos, sobre todo mañana, y los jugadores lo han entendido», aseveró en la previa.

Ancelotti recupera a Ceballos, que cumplió sanción ante el Girona por acumulación de amarillas y apunta al once. Sería la decimoquinta titularidad este curso para el sevillano, que solo sumó dos la temporada anterior, marcada por el largo periodo de recuperación que hubo de afrontar tras lesionarse en los Juegos Olímpicos de Tokio. Su técnico reconoció entonces que el ex del Betis no había jugado «los minutos que merecía» y le pidió perdón.

Pese a ello, el panorama apenas varió para el internacional español en el primer tramo de la campaña actual. Solo acumuló 209 minutos antes del parón por el Mundial de Catar y su continuidad en Chamartín parecía una quimera. Sin embargo, el escenario ha sido distinto a partir de la vuelta de la competición. Determinante en la remontada copera frente al Villarreal con un gol y una asistencia saliendo desde el banquillo, su peso en el Real Madrid ha ido en ascenso desde entonces, hasta el punto de que el Bernabéu ha coreado su nombre en varias ocasiones pidiendo una renovación que todavía resulta incierta. La ausencia de Modric para los próximos partidos vuelve a ponerle en el escaparate.

Vinicius busca romper su techo

A las filas locales regresan también Courtois y Benzema, dos figuras indispensables de cuya salud depende en buena medida que haya gloria o escarnio para el Real Madrid en mayo y junio. También de la de Vinicius, quien tras romper en Montilivi una sequía de ocho meses sin marcar lejos de casa en Liga, regresa a su guarida del Santiago Bernabéu con el propósito de romper su techo goleador mientras salvaguarda su integridad física. «Le dan muchas patadas», advirtió Carletto.

Frenar al torbellino brasileño será el desafío de un Almería con dos caras. Sus registros como local solo los superan los equipos que están en puestos europeos; sus datos como visitante únicamente los empeora el colista Elche. La victoria en el Coliseum le sirvió a los indálicos para quitarse complejos y les restó presión, pero el fantasma del descenso sigue acechando y sumar en el Bernabéu supondría una enorme inyección de moral para el conjunto andaluz, que nunca ha puntuado en sus ocho visitas previas al recinto del Paseo de la Castellana. Rubi tiene las bajas de El Bilal Touré y Svidersky, por lesión, y de Babic, por sanción.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Rodrygo, Benzema y Vinicius.

Almería: Fernando, Puigmal, Kaiky, Ely, Chumi, Centelles, Robertone, Samú Costa, Eguaras, Baptistao y Luis Suárez.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).

Hora: 18:30 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Dazn.