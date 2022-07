El Real Madrid acelera la 'operación salida'

Después de que Carlo Ancelotti diese por clausurado el apartado de fichajes con las llegadas del central alemán Antonio Rüdiger y del centrocampista francés Aurélien Tchouaméni, los esfuerzos del Real Madrid se centran en hallar acomodo a los futbolistas con los que no cuenta el técnico italiano. Los blancos pondrán el martes rumbo a Los Ángeles para participar en el Soccer Champions Tour y quieren hacerlo sin más equipaje del necesario. De ahí que el club que preside Florentino Pérez haya acelerado la 'operación salida'.

El flamante campeón de Liga y de Europa comenzó deshaciéndose el 8 de julio del delantero serbio Luka Jovic, al que se le facilitó la carta de libertad para que se marchase a la Fiorentina, tras fracasar de forma estrepitosa en Concha Espina. El Real Madrid se garantizó el 50% de una futura venta del balcánico para intentar recuperar así una parte de los 60 millones de euros que pagó en 2019 al Eintracht de Fráncfort por sus servicios. El beneficio inmediato para la 'casa blanca' de tan heterodoxa operación fue la rebaja de la masa salarial en unos 4,5 millones de euros anuales netos que cobraba el ariete, que se suman a los 15 millones que percibía Bale, los 7,5 de Marcelo y los 6 de Isco, quienes cerraron su periplo con el catorce veces monarca del continente el pasado 30 de junio.

El siguiente en hacer las maletas será Take Kubo, cuyo pase a la Real Sociedad está solo pendiente de flecos. El japonés no tenía sitio en la plantilla de Ancelotti al estar completo el cuyo de extracomunitarios y verá satisfecho su deseo de ponerse a las órdenes de Imanol Alguacil, después de que el Real Madrid haya aceptado traspasar el 50% de sus derechos al club 'txuri-urdin' para dejar contentas a todas las partes.

La entidad donostiarra quería al nipón en propiedad, pero en Chamartín no contemplaban desprenderse por completo de un futbolista que, pese a que no ha explotado aún, tiene un gran valor mercadotécnico de cara a los aficionados asiáticos. De ahí que se haya optado por una fórmula a medio camino. El ex de Mallorca, Villarreal y Getafe vestirá la elástica blanquiazul hasta 2027 a cambio de seis millones de euros, pero el Real Madrid se guardará una opción de recompra y se embolsaría la mitad del dinero recaudado en un hipotética futura venta del japonés.

Mientras se consuma el adiós de Kubo, el Real Madrid intensifica la colocación de Reinier, cuya condición de extracomunitario le bloquea igualmente las puertas del equipo de Ancelotti. El mediapunta brasileño estuvo cerca del Benfica, pero las negociaciones no fructificaron porque el club lisboeta maniobró para lograr un traspaso en el futuro y los blancos se cerraron en banda. Ahora el mejor situado es el Valladolid.

Incertidumbre

Más allá de esas salidas obligadas, el Real Madrid ha colgado el cartel de transferibles a Vallejo, Odriozola, Mariano y Borja Mayoral. El central maño quiere quedarse, pese a ser quinto en el escalafón de los centrales. El lateral donostiarra volvió a disfrutar con el fútbol la pasada temporada en la Fiorentina, pero tiene por delante a Carvajal, a Lucas Vázquez e incluso a Nacho, el comodín predilecto de Ancelotti. Respecto a los delanteros, el de Parla es el que goza de mayor predicamento entre la directiva, pero la sempiterna reticencia del hispano-dominicano a abandonar Valdebebas hace más factible la marcha del ex de Roma y Getafe. El club azulón pugna por devolverle al Coliseum, aunque el Celta también puja con fuerza.

La lista de posibles traspasos la completan Asensio y Ceballos. Dos futbolistas que enfilan su último año de contrato, carecen de una oferta de renovación sobre la mesa, tienen buen cartel en el mercado y necesitan minutos para ganarse un puesto en la lista de Luis Enrique de cara al Mundial de Catar. Algo muy difícil de conseguir, esto último, en el Real Madrid, habida cuenta del 'overbooking' que existe en sus respectivos puestos.

El extremo balear, al que siguen la pista Milan y Arsenal, perdió fuelle en el último tramo de la pasada temporada ante el empuje de Rodrygo y Valverde. A ello hay que sumar el pretendido regreso a la primera línea de Hazard, otro postulante a la vacante que baila en un tridente ofensivo en el que Vinicius y Benzema son intocables.

Al centrocampista utrerano también se le reduce aún más el espacio con el aterrizaje de Tchouaméni. Aunque Ancelotti aprecia su calidad y reconoció el curso pasado que le había dado menos minutos de los que merecía, es el séptimo mediocampista de la plantilla y tendrá muy complicado abrirse paso. A Ceballos le gustaría volver al Betis, pero en Heliópolis no disponen, a día de hoy, de margen salarial para afrontar la operación.

Asensio y Ceballos tendrán la última palabra sobre su futuro y el Real Madrid respetará su decisión. Si alguno de los dos se marcha, en Chamartín confían en sacar unos 35 millones de euros por el mallorquín y no dejarían escapar al andaluz por menos de diez. Con ese dinero, los blancos se plantearían acudir al mercado, pero no hay urgencias ni en un sentido ni en el otro porque con la salida de Kubo y Reinier quedarían 25 fichas.