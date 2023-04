El Barça no quiere aflojar ante el Rayo en un estadio trampa

El Barcelona visita este miércoles uno de los estadios trampa del fútbol español. El conjunto que dirige Xavi juega a domicilio ante el Rayo Vallecano con la mente puesta en lograr tres puntos que le acerquen aún más a un título liguero que tiene encaminado desde hace varias semanas. Esa es la primera meta de un equipo culé que no quiere caer en la relajación pese a su ventaja sobre el Real Madrid y que tiene entre ceja y ceja no levantar el pie del acelerador para batir récords y lograr con holgura el campeonato.

«Todavía no hay nada ganado, pero si ganamos esta Liga no será la hostia; será la rehostia. Creo que el barcelonismo va a valorar mucho este título si finalmente lo conseguimos», aseguró Xavi este martes. El técnico azulgrana quiso poner en valor la trayectoria de su equipo a lo largo de las 30 primeras jornadas y dio la razón a Carlo Ancelotti respecto a la distancia respecto al Real Madrid. «Tiene toda la razón. Esa no es la distancia real y que les llevemos 11 puntos de ventaja es un gran elogio para nosotros», añadió, para zanjar la polémica respecto a las palabras del técnico italiano.

El «no hay nada ganado» por parte de Xavi llega justo antes de una recta final en la que el gran enemigo del Barcelona puede ser la relajación. Los culés ya tienen el título encarrilado y solo están en esta competición, algo que puede hacer que la intensidad del grupo disminuya. Eso es algo que Xavi quiere evitar a toda costa para resolver el título cuanto antes y finalizar el curso con unas sensaciones, especialmente en el apartado ofensivo, similares a las que el equipo tenía hace un mes. Y es que el Barça apenas ha anotado un gol en los últimos cuatro encuentros, una mala racha que los culés esperan resolver en Vallecas.

Para lograr vencer en «un campo complicado y más pequeño de lo normal», Xavi tendrá que sobreponerse a las ausencias de Busquets y Sergi Roberto por sanción y de Andreas Christensen y Ousmane Dembélé por lesión, dos futbolistas que ya están recuperados de sus problemas físicos pero que tendrán que esperar al partido del sábado ante el Betis en el Camp Nou para volver a los terrenos de juego. Sí que estarán en Vallecas Pedri y Frenkie de Jong, que ya tuvieron minutos ante el Atlético, y que podrían volver al once junto a Eric García, posible alternativa en el puesto de pivote para paliar las ausencias.

«El equipo más intenso»

No será un partido sencillo para el Barça. Xavi avisa que el Rayo es «el equipo más intenso de la categoría» y razón no le falta. El de Andoni Iraola ha firmado un curso excelso en el que ha llegado a la jornada 30 con los deberes prácticamente hechos y con la necesidad, eso sí, de dar el último paso para llegar a la salvación. Eso es lo que quieren hacer este miércoles con un triunfo ante el líder de la competición que les permita llegar a los 43 puntos, lograr el objetivo principal y empezar a mirar cotas mayores.

En caso de lograrlo, el Rayo conseguiría el cuarto partido consecutivo sin perder ante el Barcelona, algo jamás visto en la entidad franjirroja. Los de Iraola ganaron por 0-1 el pasado curso en el Camp Nou y lograron idéntico resultado en Vallecas, mientras que en esta campaña ya consiguieron un meritorio empate sin goles en el feudo culé en la primera jornada. Para hacer historia, Iraola podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Radamel Falcao, con molestias, y de Santi Comesaña, sancionado.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrevski, Baillu, Lejeune, Catena, Fran García, Pathé Ciss, Valentín, Isi, Trejo, Álvaro y Raúl de Tomás.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba, Eric García, De Jong, Pedri, Raphinha, Lewandowski y Gavi.

Árbitro: Gil Manzano (Extremeño).

Estadio y horario: Estadio de Vallecas. 22:00 h. (Dazn).