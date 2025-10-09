El Oviedo destituye a Paunovic y recurre a Luis Carrión El club asturiano anuncia el despido del técnico serbio y apuesta por el regreso de un entrenador que hizo un gran trabajo antes de fichar por Las Palmas

Bombazo en el Real Oviedo en plena semana de parón de Liga por los partidos de las selecciones nacionales. El club azul anunció este jueves la destitución del Veljko Paunovic y todo su cuerpo técnico por sorpresa, convirtiéndose así en el primer entrenador defenestrado este curso en Primera después de solo ocho jornadas.

El técnico serbio, que había conseguido el ascenso a Primera División el pasado mes de junio, suma dos victorias y seis derrotas en lo que va de Liga y los dirigentes tomaron la decisión de prescindir de sus servicios. Una determinación contundente y sorprendente, toda vez que el Real Oviedo se encuentra fuera de los puestos de descenso, si bien tiene los mismos puntos que el Girona y solo uno más que la Real Sociedad y el colista Mallorca.

El ya extrenador del Real Oviedo recibió la noticia mientras preparaba la sesión de entrenamiento del equipo en El Requexón, donde también se encontraba el director general del club, Agustín Lleida. La plantilla se sorprendió con los sucedido mientras esperaba órdenes para realizar el entrenamiento.

Minutos antes del entrenamiento, el club carbayón emitió un comunicado en el que informaba de la destitución de Paunovic, que tenía contrato hasta junio de 2026, y de todo su staff. Dicho lo cual, el Real Oviedo quiso expresar su agradecimiento al ya ex entrenador por su «profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo».

Como no podía ser de otra manera, recuerda también que bajo la dirección del preparador balcánico, el Real Oviedo logró el «tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo». «Desde el club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales», concluye la nota.

Su sustituto será Luis Carrión, que este viernes podría dirigir ya su primer entrenamiento. En su anterior etapa, hace un par de temporadas, el catalán llegó en la jornada séptima para sustituir a Álvaro Cervera y acabó metiendo al equipo en el 'play of'´, gracias a lograr 17 victorias, 10 empates y 9 derrotas. El Oviedo cayó en la final ante el Espanyol.

La idea del club era que siguiera, pero finalmente firmó por Las Palmas. La salida generó malestar en la afición oviedista por entender que había llegado a un acuerdo con el conjunto canario antes de acabar la Liga. En redes sociales, un importante sector de la afición ha manifestado su malestar por la decisión de su regreso.