Oblak, el artificiero del Cholo para el Bernabéu

«Para ganar hay que tener un buen portero y Jan es el mejor del mundo», sentenció el Simeone tras la reciente exhibición del gigante esolveno en Do Dragao. Después de sufrir sus peores cuatro meses en el Atlético, Oblak, no falló en la cita clave, se echó al equipo a la espalda, recuperó la magia y volvió a ser ese hombre decisivo, indiscutible, artificiero, bombero y héroe. Sin él, los colchoneros ya estarían fuera de Europa. Sergio Conceiçao, técnico del Oporto, sufrirá pesadillas con las apariciones del balánico, que añadió a su legado otra gran noche europea, como la del Chelsea en Stamford Bridge, o la de Múnich en semifinales, o aquella resistencia ante el Arsenal camino del título en la Liga Europa o la de Anfield en un duelo de octavos que marcó un punto de inflexión en la carrera de Marcos Llorente.

Oblak se presentó a la final de Oporto con sus peores números en siete años de rojiblanco: 23 goles encajados en los 20 partidos del curso y solo seis porterías a cero. Tres días atrás, daba puñetazos al césped después de que el japonés Take Kubo certificara el asalto del Mallorca al Metropolitano.

El esloveno, tercero en la votación al premio Yashin, por detrás de Donnarumma y de Mendy, campeones de Europa con Italia y el Chelsea, respectivamente, lleva un curso extraño, con la sensación de que el robot se ha vuelto humano. En Liga, le condenaron el despiste en Getafe, la sonada pifia en Cádiz, con el partido ya resuelto, y, sobre todo, las dudas que transmitía. No salía por arriba, no realizaba intervenciones decisivas y, junto a sus defensas, permitía remates desde el área pequeña, casi a bocajarro, en acciones a balón parado.

Los porteros, en datos Jan Oblak Thibaut Courtois Nombre Edad País Fecha fin de contrato Partidos disputados Minutos Goles encajados Porterías a cero Trofeo Zamora Balance en los derbis Victoria Empate Derrota 29 28 Bélgica Eslovenia 30/06/2026 30/06/2023 21 22 1.890 1.980 24 18 6 9 5 3 4 11 6 3 4 0 RC Fuente: LaLiga Los porteros, en datos Thibaut Courtois Jan Oblak Nombre Edad País Fecha fin de contrato Partidos disputados Minutos Goles encajados Porterías a cero Trofeo Zamora Balance en los derbis 29 28 Bélgica Eslovenia 30/06/2026 30/06/2023 21 22 1.890 1.980 24 18 6 9 5 3 4 11 6 3 4 0 Victoria Empate Derrota Fuente: LaLiga RC

Transitan los colchoneros a diez puntos de sus eternos rivales, aunque con un partido menos, pero el triunfo en Do Dragao les permite ver el derbi con esperanza. «Hay que mantener la cabeza alta y mejorar cuando se pierde y las cosas no salen, y estar tranquilo si ganas porque no has hecho nada. En el Atlético, siempre hemos sacado todo lo bueno cuando más necesario ha sido», concluye Oblak. Pura filosofía cholista. No se entiende la era de Simeone sin sus paradas, del mismo modo que no se comprenden sus intervenciones sin la agitación del argentino en el banquillo. En los guantes de Oblak se enmarca esa «transición» culminada con el título de Liga logrado en Pucela.

Temblores

Pese a sus temblores en la actual campaña, es indiscutible. Su renovación, la tercera desde que aterrizó en 2014 en el Atlético, es casi cuestión de Estado. Siempre fue introvertido, más aún en esos inicios con dificultades idiomáticas que retrasaron su adaptación, pero es uno de los guías del vestuario. Mensajes claros, cortitos y al pie. Blindarle ya fue un asunto capital en 2019, cuando amplió su vínculo hasta 2023, con un pequeño aumento de su cláusula de rescisión, que pasó de 100 a 120 millones. Dejó cerrado un salario a su altura, 10 millones netos.

Los 16 kilos pagados al Benfica parecían una barbaridad, pero fue una de las mejores inversiones en la historia del club rojiblanco. A día de hoy, las negociaciones entre Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado colchonero, y Miha Mlakar, representante de Oblak, están bastante paradas. El portero, que recientemente recogió su quinto Trofeo Zamora, algo que solo Antoni Ramallets y Víctor Valdés habían conseguido, alberga ciertas dudas sobre el proyecto deportivo y le tientan con suculentas ofertas desde Inglaterra. Si no firma la renovación, sería un drama para el Atlético, obligado entonces a malvernderlo el próximo verano porque un año después se podría ir gratis. Su valor de mercado, según la web especializada Transfermarkt, es de 70 millones, sólo superado por los 80 de Llorente. Santo y seña del Atlético. Su guardián en el derbi, aunque no se le da bien el Madrid. Aquella tanda de penaltis en la final de Milán, donde le marcaron los cinco, fue objeto de chanzas.