Nuevo plebiscito en el Metropolitano

El Atlético de Madrid vive un tiempo tenso en el Metropolitano en el que el idilio entre Diego Simeone y la afición ha decaído. Hay menos ganas de animar y más división en torno al técnico argentino, que vive su peor temporada al frente del conjunto rojiblanco. El bonaerense sigue lanzando dardos a su propia afición cada vez que tiene la oportunidad y en el día antes de enfrentarse en LaLiga al Athletic de Bilbao no iba a ver menos: «Todo lo que no sea estar juntos, perdemos todos». Simeone pide el fin del clima de 'guerracivilista' de la grada para medirse a los de Ernesto Valverde, que han puntuado en tres de sus últimos cuatro partidos de LaLiga ante el Atlético de Madrid y no han perdido en ninguna de sus últimas tres visitas a equipos de la Comunidad de Madrid en la competición.

El Metropolitano mide este domingo la ambición de dos equipos enfrentados a seis puntos de distancia por la Liga de Campeones y por Europa con el homenaje previo al encuentro que harán los locales a los visitantes como el club fundador del conjunto madrileño en 1903. Ya durante el crucial duelo para ambos, el Atlético cederá las rayas rojiblancas al Athletic, los colores de ambos conjuntos, con motivo del 125 aniversario de la institución bilbaína, fundada en 1898.

Los vascos, con la moral reforzada después de imponerse a Cádiz y Valencia, quieren dar continuidad a su buena racha y de paso poner fin a la de su preparador en sus duelos particulares con el argentino, al que no ha ganado nunca después de haberse enfrentado en once ocasiones con sus actuales equipos. Por otro lado lo que en circunstancias normales debería ser un motivo de alegría, el que los rojiblancos se reencuentren con su afición, en el presente curso, especialmente en este tiempo más reciente, es motivo de preocupación.

El Metropolitano se ha convertido claramente en su talón de Aquiles: se ha dejado la mitad de los puntos disputados, 15 de 30. En una hipotética Liga solo con los partidos de casa, el Atlético sería decimotercero, a cinco puntos del descenso. Algo que contrasta notablemente con el rendimiento como visitante, donde los madrileños son el cuarto mejor, con 23 puntos logrados, con siete victorias, dos empates y dos derrotas.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Hermoso, Reinildo; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann; Correa, Carrasco.

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Vesga, Zarraga; Nico Williams, Sancet, Muniain; e Iñaki Williams.