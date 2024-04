El músculo de Rüdiger y cero experimentos para la batalla del Real Madrid en el Etihad

Pocos equipos hay más contrapuestos que el Mallorca de Javier Aguirre y el todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola. Así que de las pocas conclusiones que se pueden sacar del duelo de Son Moix es que por Antonio Rüdiger pasan muchas de las opciones del Real Madrid de salir airosos de la batalla del Etihad Stadium en el crucial compromiso de la Liga de Campeones. El central alemán ya dio una lección defensiva ante el gigante noruego Erling Haaland, cuya figura en el Santiago Bernabéu se fue un poco más difuminada en la ida de los cuartos de final de la misma manera que ocurrió el curso anterior, donde al portento germano le tocó lidiar de forma individual con el goleador nórdico.

En el archipiélago balear, en la primera 'final' de los de Carlo Ancelotti de los próximos seis días, el peculiar berlinés con orígenes en Sierra Leona hizo lo propio con el ariete kosovar Vedat Muriqi, un delantero que le cambió el plan principal al técnico de Reggiolo, que confirmó querer darle más minutos a Eder Militao, pero la exigencia del partido y del atacante bermellón lo impidieron. El brasileño se queda prácticamente sin opciones de jugar de inicio contra los de Pep Guardiola el miércoles. No está para disputar un encuentro de la envergadura que exige la máxima competición europea de clubes ante un rival que lleva seis años sin perder en casa, que viene de actuaciones deslumbrantes y demuestra partido a partido un excelente potencial ofensivo.

Rüdiger lleva tiempo demostrando ser el líder indiscutible de la retaguardia del Madrid, y una garantía de éxito ante esos gladiadores del área a los que nadie quiere tener como enemigo. En Inglaterra le espera su tercer duelo con Haaland en algo más de un año, y el favorito ahora es él. Ancelotti irá a la ciudad industrial sin experimentos y no duda de que el ex del Chelsea será titular en Mánchester con Nacho como pareja de baile ante la baja de Aurelien Tchouaméni por acumulación de tarjetas. Un periodista alemán le consultó al italiano si el central jugaría de inicio, un dardo por su conocida suplencia en la vuelta de las semifinales del año pasado, donde el club británico goleó por cuatro cero a los de Chamartín. «Eso es una crítica hacia mí, ¿no? Vale, me la apunto», dijo entre risas el estratega transalpino, sabedor de aquel error cometido ante un equipo que llega lanzado en la Premier, donde está disputando el título a Arsenal y Liverpool, y con su ataque con el punto de mira ajustado. Goleó este fin de semana 5-1 al Luton.

«Su mejor cualidad es que es pesimista porque siempre piensa que algo malo puede pasar entonces está siempre muy focalizado en el partido. Es muy atento, muy concentrado. Tiene muchas cualidades, tiene experiencia y tiene muy buen conocimiento a nivel defensivo. Posicionamiento, carácter, personalidad...es muy completo», reflexionó recientemente sobre el defensa alemán el preparador de Reggiolo, que salvo catástrofe debería abrochar en las próximas jornadas el 36º título de Liga para el Madrid. El italiano salió de Palma con 78 puntos, a ocho del Barcelona, que espera a los blancos el próximo fin de semana, y en la cima de la clasificación, igualando la marca obtenida en la pasada campaña.

Sobre esto, el ex del Milán, elogió una consistencia defensiva de récord, la mejora del equipo y su consistencia a lo largo de la temporada, resaltando el compromiso de los jugadores a pesar de las dificultades. «Físicamente el equipo ha estado muy bien. No vamos a ganar el partido físicamente sino por la actitud. El City físicamente es un equipo muy fuerte», resaltó el técnico, que dio ante el Mallorca oxígeno a un equipo que lo pedía a gritos tras los últimos compromisos y del que sostuvo su estructura en un once milimétricamente estudiado para la visita a Reino Unido, dando descando a Carvajal, Camavinga, Kroos, Vinicius y Rodrygo.

A 72 horas del vital encuentro, los de Ancelotti volvieron a mostrar su perfil más rocoso logrando que Lunin se volviese a ir con la portería a cero. Son el equipo que ha dejado su puerta a cero en más partidos de esta Liga (16). Esa fiabilidad defensiva le ha llevado a igualar su mejor registro defensivo tras las primeras 31 jornadas en toda la historia del torneo doméstico. Sólo ha concedido 20 goles, los mismos que en la campaña 1987-88. El Madrid encadena 25 partidos consecutivos sin perder en la competición liguera, a cinco de igualar su mejor marca histórica. Y hay otro dato que invita al optimismo en el equipo del Paseo de la Castellana, porque ha marcado en sus 23 últimos partidos como visitante, cifra a la que no llegaba desde que alcanzó los 39 entre abril de 2016 y noviembre de 2017.