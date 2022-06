Homenaje Marcelo emociona a Raúl en su adiós: «Siempre has sido mi ejemplo» «Llegué siendo un niño y me voy siendo un hombre», proclama el defensa brasileño, el futbolista con más títulos en la historia del Real Madrid

Durante su homenaje de despedida por parte del Real Madrid, el club en el que se ha convertido en el futbolista más laureado de su historia, con 25 títulos, Marcelo Vieira logró este lunes emocionar a Raúl González en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde el defensa brasileño desveló el gesto que tuvo el hoy entrenador del Castilla cuando fichó por el club con solo 18 años y cuando nació su hijo Enzo, hace 12.

«Voy a contar algo que nunca he contado. Cuando llegué al Real Madrid me ayudaste mucho y tuviste un detalle muy grande. Cuando nació mi hijo nunca olvidaré que como capitán me enseñaste mucho y nos regalaste un cesto con muchas cosas para el bebé y me diste muchos consejos. Siempre quise seguir tu ejemplo. He tenido un ejemplo muy fuerte que has sido tú», le dijo Marcelo a Raúl, a quien se le escaparon unas lágrimas al escuchar al futbolista brasileño, que también se acordó de «todos los que hacen el trabajo sucio en el Real Madrid».

Mientras Raúl es todavía el futbolista que más partidos ha disputado con la camiseta del Real Madrid (741), el mítico delantero solo pudo conquistar 16 títulos con el equipo de su vida. Marcelo, sin embargo, también en 16 temporadas -ningún otro jugador extranjero ha jugado tantas con el equipo blanco- y en 546 encuentros, ha conseguido superar en su última campaña a Paco Gento, que ganó 23 trofeos, y se ha convertido, como destacó Florentino Pérez, «en una de las más grandes leyendas del Real Madrid y en uno de los más grandes laterales de la historia del fútbol mundial». «Llegué siendo un niño y me voy siendo un hombre», proclamó Marcelo durante el acto institucional en Valdebebas.