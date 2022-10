El Everest del Barça empieza en Mallorca

Empezar el maratón con buen pie. Ese es el objetivo que se ha puesto en mente el Barcelona para su visita este sábado al Mallorca. El conjunto que dirige Xavi Hernández inicia el mes de octubre, en el que tendrá que disputar hasta nueve encuentros, con una salida trampa después de un parón de selecciones que ha sido una auténtica pesadilla para los culés. Ronald Araujo, Jules Koundé, Frenkie de Jong y Memphis Depay han sido las víctimas de un 'virus FIFA' que ha hecho estragos y que amenaza con frenar en seco la triunfal racha de cinco victorias consecutivas que atraviesan los azulgrana.

«Será un partido difícil, fuera de casa y ante un rival con alma y personalidad, afín a su entrenador. Aguirre siempre saca mucho partido de sus equipos, no será fácil y después de selección siempre nos ha costado históricamente. Tenemos que conseguir los tres puntos», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro que mide a los suyos frente al Mallorca. El técnico de Tarrasa es consciente de la importancia que tiene aparcar los compromisos de selecciones y mantener la buena dinámica anterior al parón para afrontar con garantías un calendario de lo más exigente.

Y es que ante el Mallorca se dará el pistoletazo de salida a un auténtico maratón antes del Mundial. Ya no habrá más parones, solo partidos y más partidos para un equipo que espera llegar en un gran momento a su particular Everest. «El calendario está organizado así y nos tenemos que adaptar. Es un tramo de temporada importante, son doce partidos antes del Mundial, ocho de Liga y cuatro de Champions que serán trascendentes», indicó Xavi, sabedor de que se viene un momento clave en el curso.

Para empezar con buen pie, Xavi tendrá que sobreponerse a un 'virus FIFA' que se ha llevado por delante de una tacada a Araujo, que fue operado este miércoles en Finlandia de su lesión en el aductor, Koundé, Memphis y Frenkie de Jong. A estas ausencias se unen las de Héctor Bellerín y Sergi Roberto, jugadores que han notado molestias durante la semana en la Ciudad Condal y que no estarán en Mallorca. Todas estas bajas condicionarán un once en el que el técnico de Tarrasa prepara cambios para evitar la acumulación de partidos y en el que las grandes novedades podrían ser Marcos Alonso en el lateral zurdo, Piqué en la zaga, Kessié en la medular y Ansu Fati, que tendrá una nueva oportunidad para demostrar que sus problemas físicos ya son historia, en ataque.

Un rival 'made in' Aguirre

No será un partido fácil para el Barcelona y no lo será principalmente porque enfrente estará un entrenador que sabe como pocos igualar los encuentros. Javier Aguirre ha construido un Mallorca a su imagen y semejanza, con un grupo de jugadores que sigue a pies juntillas sus planteamientos y que ve en los números el premio a todo ese trabajo. Los bermellones se salvaron 'in extremis' la pasada temporada y este año ya han dado muestras de ser un conjunto difícil de batir. Solo han recibido siete goles en lo que va de Liga y eso que encajaron cuatro ante el Real Madrid en un duelo en el que se adelantaron en el marcador y en el que llegaron vivos hasta la recta final.

Ese partido, en el que plantaron cara en el Santiago Bernabéu al actual campeón, es el espejo en el que se mira Javier Aguirre para disputar un choque en el que no podrá contar por lesión con Greif, Kadewere y Ndiaye. Son las únicas ausencias en un equipo en el que finalmente estarán Baba y Muriqi, pese a haber llegado con molestias de los compromisos internacionales, y en el que reina el optimismo para dar la campanada ante uno de los favoritos al título. «Es muy difícil meterles mano, pero siempre tienes la esperanza de que se equivoquen en una jugada a balón parado o en un contraataque», declaró el técnico mexicano.