Luis Rubiales: «Negreira no pintaba nada, pero que haya pagos me parece feísimo»

El presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Luis Rubiales, se mostró «convencido de la honestidad del colectivo arbitral» al tiempo que apuntó que se demostrará que José María Enríquez Negreira no tuvo un papel relevante dentro del Comité Técnico de Árbitros (CTA), aunque apuntó que irán «hasta el final» en los pagos del FC Barcelona entre 2001 y 2018.

Rubiales respondió desde el estadio de La Cartuja, en una entrevista a «El Chiringuito», muchas preguntas sobre el arbitraje, en una temporada complicada con quejas de los clubes cada fin de semana, y por el 'caso Negreira' que tiene al Barça en el foco y bajo investigación en los juzgados. «He hablado hoy mismo con Medina Cantalejo. Está muy bien, muy fuerte. Sabemos que hay críticas y comentarios. Hay errores que en todas las profesiones se cometen, hay que ser humildes», afirmó.

«Pero hay una confusión inducida. Cuestiones que con un comentario se pueden arreglar, pero esa confusión a veces interesa. El fútbol es pasión, rabia, cuando se genera controversia, eso vende mucho», añadió, en una semana en la que la RFEF volvió a pedir respeto al estamento arbitral bajo la sombra de una posible huelga.

Rubiales, que apuntó que en la final de Copa irá «con el árbitro», repitió varias veces que Negreira «no pintaba nada» en la Federación, ni tomaba ninguna decisión importante. «La Federación, desde que llegamos, en todos los departamentos hicimos firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses. Que hubiera buen gobierno. Esto no hubiera ocurrido, ocultar a la Federación que una persona recibía dinero. Tienen derecho de presunción de inocencia, hay que confiar y colaborar con la justicia», afirmó.

«Estoy convencido de la honestidad del colectivo arbitral. Este señor no participaba en el nombramiento de árbitros. Nunca en esos años este señor participó en nada. Yo he sido futbolista de Primera, que se equivocaran los árbitros, seguro; pero que se haya llegado a ese nivel sería una sorpresa. Se han dado muchas informaciones manipuladas», añadió.

«Es una irregularidad y tenemos que llegar hasta el final»

Además, Rubiales apuntó no conocer a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del CTA al que pagó el Barça según el Ministerio Fiscal, un «flujo de dinero» que sí condenó el presidente de la Federación. «Cuando acabe esto, si hay que tomar decisiones las tomaré. Que haya pagos me parece feísimo, pero quiero ver lo que ha ocurrido y lo quiero ver en un juzgado», afirmó.

«No me gusta lo que ha sucedido, que no tuviera una función no exime de la responsabilidad de un flujo de dinero», añadió, aunque insistiendo en que Negreira, a quien cesó a su llegada a la Federación, no tenía ninguna capacidad de decisión. «Se va a ver que no pintaba nada. Ahora parece que todo el mundo tiene que ir al paredón», añadió, contundente también sobre la posición del Barça.

«Hasta los aficionados del Barça están de acuerdo que es incalificable y muy negativo (los pagos). Lo que se ha hecho es una irregularidad pero tenemos que llegar hasta el final. El mero hecho de un pago es algo nocivo, pero hay que tener paciencia», añadió.

Por otro lado, Rubiales señaló a LaLiga para afirmar que están en «recesión» y que miran demasiado al modelo inglés. «LaLiga ha puesto el modelo inglés sobre la mesa, pero vamos a compararlo todo, a lo mejor salen corriendo cuando vean lo que tienen en Inglaterra. No se pude venir con un modelo y hablar de esto sí y de esto no. Hay un problema de recesión de LaLiga tremendo. Los ingresos van a menos. Los clubes lo están pasando mal», explicó.

«Hace mucho tiempo que no entro al trapo, no quiero descender a esos niveles», afirmó sobre Javier Tebas, presidente de la patronal. «Estamos en una Federación que cuando llegué hace cinco años teníamos 140 millones y ahora está en 400, él está en una situación de recesión. Una Federación que era la décima del mundo y ahora es la segunda. Lo primero que hicimos fue cambiar el estamento arbitral», afirmó.

«Por el bien del fútbol español hay que revisar lo que está pasando en LaLiga. Con LaLiga igual hay que dar una vuelta y buscar forma de sacar algo diferente, porque si hacemos lo mismo que los ingleses cada vez nos sacan más ventaja», añadió.