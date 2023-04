Lamine Yamal, el niño prodigio del Barça que España castigó

«Tiene personalidad, talento, último pase, uno contra uno, es fuerte, tiene desparpajo y ha hecho entrenos maravillosos... puede marcar una etapa importante en el club». El aviso de Xavi Hernández a Lamine Yamal (Esplugues de Llobregat, 2007) es contundente tras un acto de indisciplina cuando estaba concentrado con la selección española sub-17 que dirige Julen Guerrero en El Algarve junto a un jugador del Real Madrid y otro del Atlético de Madrid. El futuro del niño prodigio del Barcelona depende solo de él. Hijo de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, estudia 3ª de ESO y es uno de esos futbolistas señalado por todos tras deslumbrar en las inferiores del conjunto azulgrana, algo que le ha merecido el premio del primer equipo con el técnico de Tarrasa, sin ni siquiera hacerle falta pasar por el filial. Nunca un jugador tan joven había sido citado por el equipo profesional del Barça.

La puerta de la élite está más cerca que cuando Ansu Fati o Bojan Krkić la echaron abajo con 16 años y Mario Rosas, Gavi, Balde, Pedri, Deulofeu, Adama Traore, Deulofeu, Oriol Riera, Nano, Muniesa o Lionel Messi lo hicieron con 17. Es el jugador del futuro del Barcelona y con 15 años, aún siendo cadete, actúa en el Juvenil, su debut está más cerca que nunca. Seguro que si por Xavi fuera ya hubiera disputado algún minuto, pero parecen muchos los factores que rodean el posible primer encuentro del jugador en Primera División.

No existe futbolista en La Masia, donde llegó con siete años, que despierte más interés que el chico de apellidos africanos. Al aficionado le gusta ver caras nuevas y emocionarse con los jóvenes talentos que salen de la cantera aunque tanta prisa no siempre es sinónimo de éxito. Son muchos los jugadores de la cantera del Barcelona que crecen con la etiqueta de futuras estrellas. Una posición de presión con la que resulta difícil convivir.

No son pocos aquellos que tuvieron que coger un desvío para hacerse un sitio en el mundo del fútbol en lugar de seguir el camino que todo el mundo les había marcado: triunfar en el Barcelona. Xavi insiste en que Lamine Yamal no es un joven más, sino que «es diferente», no sabría a quién asemejarlo porque «tiene cosas de varios futbolistas». En palabras del técnico azulgrana, tiene los rasgos propios de los futbolistas «de las nuevas generaciones, que actúan con una inconsciencia tremenda, un gran desparpajo, un descaro tremendo». Los vídeos de Lamine circulan por la red y los elogios se suceden por el desborde y atrevimiento que ahora parece estar en peligro de extinción en el fútbol moderno. El jugador, que tiene al conocido Jorge Mendes como representante, destaca por sus regates y condiciones técnicas propias del clásico jugador callejero atrevido, con visión de juego y determinación. Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de ataque y está pendiente de firmar este verano su primer contrato profesional.

Un argentino, el más precoz en Primera

En caso de tener unos minutos ante el Rayo en Vallecas, Lamine será el futbolista más joven del Barcelona en estrenarse en LaLiga, pero no ocuparía el primer puesto entre todos los jugadores de la historia de la competición. El ránking lo lidera Luka Romero, que debutó en el Mallorca en un duelo ante el Real Madrid hace tres temporadas, con 15 años y 219 días. Ahora este futbolista argentino está condenado al ostracismo en la Lazio, equipo por el que fichó el verano del 2021. El atacante superó el registro que tenía un jugador del Celta llamado Bao Rodríguez, alias 'Sansón', que en la temporada 1939-40 se estrenó con 15 años y 255 días.

En las grandes ligas de Europa, Wisdom Amey hizo historia en la Serie A italiana al final de la temporada 2020/21. El lateral derecho se convirtió en el jugador más joven en debutar en la competición con 15 años y 274 días. En Francia, Kalman Gerencseri se mantiene como el jugador más joven en entrar al campo. Debutó en el Lens contra el Mónaco en agosto de 1960, cuando tenía 15 años y 225 días. En Alemania, Youssoufa Moukoko ostenta el récord de ser el más joven en debutar en la Bundesliga. El delantero hizo su primera aparición con 16 años y un día, en la victoria del Dortmund por 5-2 sobre el Hertha Berlín en noviembre de 2020, cuando reemplazó nada menos que a Erling Haaland.