LaLiga denuncia la invasión de campo en el Espanyol-Barcelona

La invasión de campo que se vivió en la noche del domingo en el estadio de Cornellá-El Prat no va a quedar impune. Según ha informado LaLiga, el campeonato nacional se ha puesto manos a la obra para analizar todo lo acontecido en el terreno de juego tras el derbi entre el Espanyol y el Barcelona, que supuso la consecución del título liguero por parte del conjunto azulgrana.

Según ha comunicado LaLiga, se han «analizado desde ayer todas las imágenes», también, en colaboración con el Espanyol, y se «identificará a todos los responsables para impedirles volver a los estadios» y «denunciará los hechos ante los organismos competentes».

Cuando los futbolistas del Barcelona celebraban el título con un corro en el centro del campo, los hinchas más radicales del Espanyol saltaron al cesped con la intención de agredirles, por lo que tuvieron que abandonar el campo a la carrera para refugiarse en los vestuarios. Los hombres de Xavi Hernández solo pudieron festejar el título durante apenas cinco minutos.

A partir de ese momento se vivieron momentos de gran tensión con golpes, patadas, lanzamiento de sillas e incluso desperfectos en algunas de las cámaras que estaban a pie de campo. Los seguidores pericos, tras romper la valla ubicada detrás de una de las porterías y provocar varios desperfectos, intentaron acceder al túnel de vestuarios por el que acababan de escapar los futbolistas, aunque los mossos formaron una muralla en los accesos para impedir que entraran alguno de los ultras.

Xavi y Luis García, condenaron lo sucedido

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, habló después del partido sobre los incidentes y no quiso echar más leña al fuego al asegurar que «no estábamos en nuestra casa, tenemos que tener un respeto hacia el Espanyol. Era un momento muy difícil como para no celebrar, en ningún momento hemos intentado provocar a nadie».

Por su parte, el técnico del Espanyol Luis García lamentó la invasión de campo y aunque él ya no estaba en el campo, sí reconoció que «evidentemente es algo que no podemos estar orgullosos de ello y se debe condenar». «La violencia siempre se debe condenar en todos los ámbitos de la vida y es algo que no puede ocurrir. Se han puesto todas las medidas al alcance del club para contener eso, pero no ha sido posible», añadió.

Para evitar males mayores, la policía tuvo que pedir por megafonía a los aficionados que estaban sobre el césped minutos después que abandonasen el terreno de juego si no querían que hiciesen uso de la fuerza.

Ahora habrá que ver a qué sanción se enfrenta el Espanyol, aunque por suerte no hubo que lamentar ningún herido y todo quedó en desperfectos materiales y mucha tensión. De hecho, dependiendo de la gravedad que le otorgue el órgano disciplinario, el conjunto blanquiazul se expone a una sanción económica de 18.001 a 90.000 euros, además de la «clausura total del recinto deportivo por un período que abarque desde un partido hasta una temporada».