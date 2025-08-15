Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Koundé, durante el duelo ante el Como en el Trofeo Joan Gamper. EP

Koundé renueva su contrato con el Barça hasta 2030

El defensa, indiscutible por méritos propios en el lateral derecho azulgrana, estira una vinculación con el club que concluía en 2027

Daniel Panero

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:37

El Barça ata a un pilar de su proyecto deportivo. Jules Koundé renueva con el club azulgrana hasta 2030, y amplía así un vínculo que hasta ahora se alargaba hasta 2027. «Más años. Más pasión. Koundé 2030», señaló la institución culé en un comunicado oficial. «Próximamente, el club y el jugador escenificarán el acuerdo en un acto que contará con la presencia del presidente Joan Laporta», añadió en su información al respecto.

El zaguero francés se ha consolidado en las últimas campañas como ocupante indiscutible por méritos propios del lateral derecho azulgrana. Así, la pasada temporada, su tercera campaña en el club desde su llegada a la Ciudad Condal en el verano de 2022, procedente del Sevilla, disputó 53 partidos, 48 de ellos como titular, y firmó cuatro goles y ocho asistencias, registros destacadísimos para un defensa.

Una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda le apartó del tramo decisivo del curso y eso lo notó su equipo, especialmente en la vuelta de la semifinal de Champions frente al Inter. Y es que Koundé ha acabado por ser un elemento clave en el Barça después de una particular mutación como futbolista, que le ha llevado desde el eje de la zaga, donde actuaba cuando el Barça lo firmó en 2022 por 50 millones de euros, hasta el rol de lateral derecho en el que es intocable en el once azulgrana.

