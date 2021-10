Primera Koeman: «En un clásico no hay favoritos» El técnico culé reconoce la importancia del choque y asegura que no siente que sea un examen para su continuidad

«En un clásico no hay un claro favorito. Jugamos en casa y tenemos a nuestra gente. Queremos demostrar una vez más que tenemos un buen equipo». Así se presentó Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al trascendental choque de su equipo frente al Real Madrid. El técnico neerlandés no cree que su equipo parta con desventaja pese a las dudas generadas tras el partido de Champions ante el Dinamo de Kiev y asegura que no siente que el encuentro ante el eterno rival sea un examen de cara a su continuidad en el Barça.

Koeman afronta con confianza otra nueva final con el Barcelona. Tras los triunfos ante el Valencia y el Dinamo de Kiev, el neerlandés llega al duelo contra el Real Madrid con la seguridad de hacer una buena actuación en el Camp Nou. «Podemos demostrar que estamos en el buen camino y el resultado es importantísimo. Hay que jugar sin miedo, demostrar que podemos ganar y demostrar esas ganas desde el inicio», aseguró el preparador.

El técnico culé no quiso dar demasiadas pistas sobre el equipo que pondrá en liza en el clásico pero sí dejó pinceladas sobre el tipo de partido que se verá sobre el césped del Camp Nou. «Ni nosotros a ellos ni ellos a nosotros podemos sorprendernos. Son un equipo muy experimentado, con grandes jugadores. Para nosotros será importante la posesión, mientras que ellos juegan bien a la contra. Tenemos que estar bien organizados cuando tengamos balón y lo perdamos. Hay que controlar su contrataaque», afirmó Koeman.

Será un clásico especial para Koeman. Desde que aterrizara en el Camp Nou, la pandemia ha impedido que pudiera vivir un partido ante el eterno rival con público, algo que sí hizo como futbolista. «Sé de la importancia de esto. He perdido y he ganado clásicos como jugador y hay que ver el lado positivo. Es mi primer clásico como entrenador con público y esto es diferente. Hay que tener ilusión para ganar el partido», declaró.

Un triunfo ante el Real Madrid permitiría al Barça cerrar de forma inmaculada una semana crucial en Liga y Champions, algo que podría suponer un refuerzo anímico de cara al futuro. «No depende de un partido solo. Es importante ganar y nos daría mucha confianza con todos los cambios que hemos hecho y los jóvenes que están entrando. No siento que sea un examen pero es un clásico que queremos ganar y hay que demostrarlo», aseguró Koeman.

El partido ante el Real Madrid será especial para jugadores importantes en la reconstrucción del Barcelona de Koeman. Eric García, Gavi o Memphis vivirán por primera vez un partido ante el Real Madrid como blaugranas, algo que el neerlandés no cree que les vaya a pesar. «Hay que jugarlo. Hay suficientes jugadores que han vivido un clásico durante muchos años y pueden ayudarlos. Hay que disfrutar del partido y jugar con personalidad para hacer el trabajo que queremos hacer», manifestó.

Por último, Koeman fue preguntado por el debate sobre Ansu Fati o Vinicius, los dos jugadores de moda de ambos equipos. «Están demostrando mucho, van buen por buen camino. A Ansu hay que dejarle tranquilo para que se pueda recuperar y tener el ritmo que necesita cada jugador y no hay que pensar que es solo Ansu. Es parte del equipo», concluyó.