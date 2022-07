Kessié: «No veo la hora de empezar a trabajar con Xavi»

«Es una gran oportunidad. El Barça es un gran equipo y estoy muy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de empezar y dar lo mejor de mí en este gran club», afirmó Franck Kessié en su puesta de largo como futbolista del Barcelona. El centrocampista marfileño llega al conjunto culé procedente del Milan, con la carta de libertad bajo el brazo, y con el objetivo de cubrir una de las demandas de Xavi, tener más músculo en el centro del campo.

Kessié firmó su nuevo contrato a pie de césped en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva. Allí puso sello al compromiso que le liga al Barcelona hasta el 30 de junio de 2026 con una cláusula de 500 millones de euros y allí, ya vestido de corto, dio los primeros toques de balón como futbolista blaugrana ante un Joan Laporta pletórico con su nuevo fichaje. «Estamos muy contentos con esta incorporación. Seguro que será importante en el Barça. Xavi quería un jugadores de estas características y el club trabajó muy bien para que viniera«, aseguró el presidente culé.

El nuevo centrocampista del Barça, que lució una camiseta sin dorsal y aún no puede ser inscrito por los problemas culés con el 'fair play' financiero, compareció acto seguido ante los medios de comunicación y recalcó una vez más la ilusión que tiene en esta nueva etapa. «No veo la hora de empezar a trabajar con Xavi y con mis compañeros. Tengo muchas ganas y la posición en el campo la decidirá el entrenador. Yo trabajo y él manda si más retrasado, más a la derecha o más a la izquierda», aseguró.

Kessié llega al Barcelona después de haber disputado las últimas cinco temporadas en Italia con el Milan. Allí consiguió este curso terminar con la sequía de once años que sumaban los 'rossoneri' sin ganar la Serie A y lo hizo siendo un jugador capital en los planes de Stefano Pioli. Disputó 39 partidos, marcó siete goles y fue elegido como el mejor futbolista africano del campeonato por 'Calcio Trade Ball'. Su rol hasta ahora ha sido el de un centrocampista que puede jugar en distintas posiciones en la medular pero que es como interior y con llegada al área rival donde mejor ha podido explotar sus virtudes.

Esperando a De Jong y Dembélé

Uno de los temas estrella de la presentación de Franck Kessié fue la masa salarial. Joan Laporta salió con la misma hoja de ruta que lleva practicando los últimos meses y dejó claro que no habrá una oferta más elevada para Ousmane Dembélé. «Si no acepta nuestra propuesta, no podrá quedarse. Hay que dimensionar la escala salarial que queremos para que no haya desequilibrios que puedan distorsionarlo todo. Y con Frenkie y con los refuerzos que lleguen pasa lo mismo. Iremos al mercado con este principio», aseguró Joan Laporta ante la insistencia de los medios con la llegada de nuevas incorporaciones.