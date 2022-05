Tebas, a Al-Khelaifi: «Deja de hacer trampas porque jodes al fútbol»

Javier Tebas sigue a la carga contra el Paris Saint-Germain y lo que considera una gestión económica que desafía cualquier principio de sostenibilidad y juego limpio financiero en el mundo del fútbol. La estratosférica renovación a golpe de talonario de Kylian Mbappé, joya de la corona del proyecto deportivo de capital catarí en el Parque de los Príncipes, ha colmado el vaso y elevado el tono de una vieja disputa. «No vamos a consentir desde LaLiga que un club destroce el sistema del fútbol europeo. No es un problema del fútbol francés, es un problema del fútbol europeo», advirtió el presidente de la patronal de los clubes españoles.

En este sentido, Tebas fue más allá de las palabras y aseguró que LaLiga no solo mantiene su intención de presentar una denuncia contra el campeón francés ante la UEFA, sino que ya tiene preparada la misma, a la espera de interponerla formalmente en los próximos días. «Ya está redactada la denuncia que vamos a poner ante la UEFA por el caso del PSG y no es postureo, son datos económicos objetivos de un club que lleva perdiendo 300-400 millones de euros en las últimas tres temporadas. Este año se va a ir a los 600 millones de masa salarial, y no lo digo yo, lo dice 'L'Equipe', con unas pérdidas de unos 300 millones y unos ingresos comerciales mayores que los del Madrid, el Manchester United o el Barça que nadie se cree», incidió durante un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press que abrió felicitando al Real Madrid por una gestión sin pérdidas que no le ha impedido proclamarse campeón de Europa sobre el césped.

«Con esos números el PSG renueva a Mbappé con unas cantidades... Me da igual si son brutos o netos. Es que es imposible si no hay engaño en los patrocinios o aportaciones de capital a un nivel superior a los establecidos por la UEFA. No nos vamos a quedar esta vez aquí. Vamos a acudir a Francia, ya tenemos a los abogados franceses, y vamos a denunciar la postura del PSG ante los tribunales administrativos allí», incidió sobre las próximas directrices a seguir en esta particular cruzada contra el faraónico proyecto catarí, símbolo del nuevo fútbol gobernado por los clubes Estado, al menos en lo económico.

«¿Cuántos gorros lleva el presidente del PSG? Es el presidente del PSG, luego se quita el gorro y es el presidente de la ECA (Asociación de Clubes Europeos), de pronto es el presidente del bein Sports. Oiga, es que este señor puede hacer lo que quiera porque la UEFA tiene mucha dependencia de él. Es que es imposible», valoró Tebas sobre la figura de Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y figura fuerte en el deporte del once contra once en el Viejo Continente.

«Los Robin Hood europeos»

En este sentido, con un poderoso adversario enfrente, el presidente de LaLiga es consciente de su exposición personal y la de la institución que preside, en una guerra en la que por ahora otros campeonatos europeos como la Premier League inglesa, la Serie A italiana o la Bundesliga alemana no se han posicionado de forma contundente. «Parecemos los Robin Hood europeos, he hablado con otros presidentes de las grandes ligas y alguna posiblemente se va a adherir pero no van a ponerse en la trinchera. Yo les digo que esto es lo que hay que hacer para defender el fútbol europeo y por tanto español y esto es lo que vamos a hacer», analizó en este sentido.

«No voy a sentarme al lado de Nasser Al-Khelaifi y decirle 'después de la final nos tomamos un pincho', en todo caso le diré 'oye, deja de hacer trampas, que lo que estás haciendo es joder al fútbol'. Ya se lo he dicho más de una vez, pero como no hace caso tenemos que seguir», aseguró Tebas respecto a su relación actual con el mandatario, dejando a las claras la escalada del conflicto con el proyecto catarí en la capital gala, que podría saltar de la retórica a la vía jurídica en próximas fechas.

«Es tan peligroso como el proyecto de la Superliga. La cuestión no es que sean clubes Estado, sino la actitud que tienen en cuanto a que las pérdidas les dan lo mismo, ponen el dinero que quieren, engañan con los patrocinios... Yo no me quejo de que Qatar Investment sea dueño del club, me quejo de que utilizan esa figura del Estado para aportar dinero sin tener en cuenta las pérdidas que puedan tener», analizó en relación al fondo de la disputa, más en consonancia con el modelo gestión que la propiedad de los clubes, aunque ambos conceptos estén relacionados.

Al-Khealifi y el PSG ocupan ahora el foco, hasta el punto de que Tebas, tal y como confesó, se reuniría antes con el mandatario catarí que con el propio Florentino Pérez y especialmente con Luis Rubiales, con el que mantiene diferencias irreconciliables. Respecto al presidente del Real Madrid difiere totalmente sobre a la gestión a medio-largo plazo, especialmente en relación al plan Impulso financiado por la inversión del fondo CVC. En cuanto al máximo mandatario de la Federación Española de Fútbol (FEF), Tebas cargó duramente un día después de una asamblea que considera «no ofreció explicaciones» acerca de las polémicas que salpican al ente federativo en los últimos tiempos e incluso acusó a Rubiales de tener «un gulag» contra los críticos.