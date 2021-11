La fiabilidad del Madrid a domicilio, a prueba en Granada

En el que será su décimo partido de la temporada a domicilio -el octavo en la Liga- y, después de haber cedido en el campeonato solo cinco puntos de 21 posibles, la fiabilidad del Real Madrid fuera de casa se pone a prueba este domingo ante el Granada en Los Cármenes. Será un examen importante para medir la recuperación de los blancos tras el parón de selecciones, y una nueva reválida para Benzema y Vinicius, protagonistas positivos y determinantes en este Real Madrid que tiene su cara negativa en los nombres de Bale y Hazard, con el galés de nuevo lesionado y el belga ahora de baja por gastroenteritis.

Benzema y Vinicius amenazan a un Granada que está al filo del descenso y solamente ha ganado un partido de los cinco que lleva disputados ante su afición, con el exseleccionador Robert Moreno en una situación muy comprometida, mientras Carlo Ancelotti, pese a que el Real Madrid ya ha solventado demasiados encuentros con escaso brillo y mucho sufrimiento, insiste en que «la dinámica es buena». «Creo que estamos en un buen camino», subrayó este sábado el técnico italiano, cuyo equipo inicia ante el Granada un exigente tramo de temporada que se prolongará durante un mes, con poco descanso, hasta finales de año, por lo que Ancelotti reclama «hacer algo con el calendario».

Lo que sí agradece Ancelotti después de los partidos de clasificación para el Mundial de Catar es jugar en domingo, «para tener más tiempo para recuperar a los brasileños de sus viajes», consciente de que el desequilibrante Vinicius es una de sus principales armas ofensivas y forma ya una sociedad clave con Benzema, y de que Rodrygo también es una pieza a tener en cuenta en el engranaje de ataque. Ahí, sin embargo, aunque ya no sea noticia, faltarán de nuevo Bale y Hazard, aunque Ancelotti asegura que no mantiene ningún enfrentamiento con el extremo galés y que su deseo es recuperarle, «porque es un jugador importante». «Para jugar con Gales Bale tiene que jugar con nosotros», llegó a comentar Ancelotti, cuando no es imprescindible, como está demostrado, que dispute un solo minuto vestido de blanco para defender a su país.

Hazard también estuvo con su selección y en esta ocasión estará ausente por gastroenteritis, «no por covid», aunque tanto él como Courtois estuvieron en contacto con Kevin De Bruyne, positivo por coronavirus. Ancelotti reconoce que Hazard «no está contento con su situación, que es la de un jugador que no juega mucho», pero tampoco puede dar por perdido al belga, mientras intenta que Asensio se aproveche de sus continuas bajas.