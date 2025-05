Flick confirma la titularidad de Ter Stegen ante el Valladolid

Óscar Bellot Madrid Viernes, 2 de mayo 2025, 12:57 Comenta Compartir

Hansi Flick adelantó este viernes la titularidad de Marc-André ter Stegen ante el Valladolid. Siete meses y medio después de caer lesionado de gravedad en un duelo frente al Villarreal, el alemán volverá a defender la portería del Barça en el partido correspondiente a la 34ª jornada de Liga que se disputará el sábado a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Lluis Companys. «Volverá mañana», anunció el técnico germano en la previa de un choque para el que se prevén rotaciones en el bando azulgrana, la más significativa de las cuales tendrá lugar bajo palos.

Ter Stegen se rompió el tendón rotuliano de su rodilla derecha el 22 de septiembre del año pasado en el Estadio de La Cerámica. Al filo del descanso, el cancerbero saltó con la intención de atrapar un balón aéreo y al caer apoyó mal la pierna derecha, lo que le hizo tenderse inmediatamente sobre el césped con grandes gestos de dolor que provocaron la alarma de sus compañeros. El grave percance empañó la goleada por 5-1 del Barça en el fuedo groguet, obligó al club culé a acudir al mercado para incorporar al polaco Wojciech Szczesny, quien por entonces se encontraba retirado, y metió a Ter Stegen en un túnel del que saldrá este sábado.

El ex del Borussia Mönchengladbach ya entró la semana pasada en la convocatoria de Hansi Flick para la final de la Copa del Rey que coronó al Barça frente al Real Madrid en el Estadio de La Cartuja, pero la titularidad fue para Szczesny. Lo mismo sucedió en el partido de ida de semifinales de la Champions que enfrentó al Barça con el Inter de Milán el miércoles en Montjuic.

En la previa del choque ante el conjunto 'neroazzurro', Flick dejó claro que su idea pasaba por mantener al polaco en la máxima competición continental e ir dándole paso a Ter Stegen en algún partido de Liga, extremo que ratificó este viernes, aunque sin que ello signifique que el alemán vaya a ser el escogido en las cinco jornadas que restan para la conclusión del campeonato.

«Creo que para los porteros es bueno rotar. Es bueno para Szczesny descansar y recuperarse. Ter Stegen está muy bien en los entrenos. Puede jugar y a día de hoy no pienso más allá, solo en el partido del Valladolid que es para Ter Stegen. No sé que pasará más allá», señaló Flick antes de un duelo de entreguerras en el que el Barça no quiere confianzas, pese a medirse a un rival que ya está descendido matemáticamente a Segunda.

Defensa del estilo

«Nuestro trabajo es volver a la Liga, que es la competición más importante. Ganar la Liga es ganar el título más honesto porque tienes que jugar toda la temporada al máximo nivel. Ahora mismo están en Primera y hay que tenerles respeto. Durante la primera parte de la temporada sufrimos mucho contra Las Palmas y Leganés. Sabemos lo importantes que son estos partidos», remarcó el preparador del Barça.

Flick afronta el partido ante el Valladolid con la baja por lesión de Koundé, que no llegará al encuentro de vuelta frente al Inter y tiene casi imposible estar en el clásico del próximo domingo en Montjuic, y la intención de hacer rotaciones de cara a la Champions. «Creo que el partido contra el Inter nos demuestra que jugadores como Koundé estaban cargados y por eso acabó lesionado. Tenemos que centrarnos en la opinión de los médicos y ver quien necesita descansar. Tenemos unos partidos importante por delante, nos ocuparemos de eso. Habrá rotaciones, por supuesto», reseñó.

El preparador germano defendió además su estilo, pese a las críticas recibidas por los tres goles que marcó el Inter en Montjuic. «Mucha gente piensa que es arriesgado cómo jugamos, lo leo en los titulares hasta en Alemania. Pero si miras a los otros equipos, por ejemplo el Madrid, creo que también ha recibido muchos goles y no hay tanta diferencia. Sin embargo, nosotros hemos marcado muchos más. Puede resultar arriesgado, pero a mí me encanta como jugamos, me encanta nuestro estilo. Tenemos que jugar bien organizados como un equipo», argumentó.