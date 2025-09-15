Ferminator, el nuevo arma de Flick

Fermín López comenzó este domingo a justificar su decisión de quedarse en el Barcelona. El atacante onubense fue el mejor jugador azulgrana contra el Valencia ... , marcó dos goles y puso patas arriba a un Johan Cruyff que se le quedó pequeño ante la exhibición que llevó a cabo durante noventa minutos. Su extraordinario partido le sitúa en la pole para ser el mediapunta titular para Hansi Flick y le sirve para demostrarse a sí mismo que tiene sitio en un equipo que le va como anillo al dedo a sus cualidades. Es el primer paso de Ferminator, el nuevo arma del Barça.

Y es que contra el Valencia hubo muchas novedades en el equipo culé y no todas fueron por lesión o por motivos disciplinarios, como en el caso del retraso de Raphinha en la sesión de activación. La gran sorpresa fueron Bardghji y Rashford en los extremos, pero también la inclusión de un Fermín que está dispuesto a derribar todas las puertas. Su partido lo tuvo todo. Fue uno de los líderes en la presión en campo contrario, robó balones, ayudó en la construcción, apareció entre líneas para asociarse con Pedri y Casadó e incluso fue definitivo cuando se asomó al área rival.

Hizo de todo y puso de pie a un aficionado azulgrana que se sintió orgulloso de rechazar el dinero procedente de la Premier League. Fermín brilló y convenció a Flick, al que no le quedó otro remedio que elogiarlo en la rueda de prensa posterior al choque. «Hay que mantener la calma, aunque hoy ha dado un gran paso. Se desenvuelve bien con y sin balón, ha hecho recuperaciones y demuestra confianza, pero creo que puede mejorar aún más. Está en un nivel fantástico», reconoció el alemán, siempre parco en palabras al hablar sobre el onubense.

El gran partido de Fermín llega después de un cierre de mercado en el que todos los focos estuvieron puestos en su posible marcha al Chelsea. Los londinenses llegaron con 40 millones de euros, una oferta que no llegó a buen puerto y que tampoco encontró la presión del jugador, que quiere triunfar en el Barça pese a la competencia que sigue teniendo en el frente de ataque. «Nunca dudé. Siempre hay especulaciones, pero siempre he querido estar aquí y lucharé para estar aquí muchos años», reconoció tras el choque.

Dani Olmo, la cruz

La otra cara de la moneda es Dani Olmo, que ha ido perdiendo cada vez más peso en el equipo de Flick. De ser un jugador básico en la mediapunta ha pasado a ser apenas un revulsivo y ni siquiera cuando no estaban Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Gavi o el castigado Raphinha, fue capaz de entrar en el once titular. Solo ha jugado de inicio en una de las cuatro primeras jornadas, contra el Rayo Vallecano, y fue sustituido cuando apenas se habían disputado 62 minutos de juego. Ante el Valencia entró a falta de 23 y tuvo tiempo para dar una asistencia a Lewandowski. La única pega para él es que Fermín, su competidor directo, parece haberle cogido la delantera tras su golpe encima de la mesa.