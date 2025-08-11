Fermín se gana un sitio

Fermín López aprovechó a la perfección la oportunidad que tenía este domingo en el Trofeo Joan Gamper. El joven atacante, de apenas 22 años, brilló ... en la goleada del Barça por 5-0 contra el Como y sumó dos tantos que resumen a la perfección todas sus cualidades como llegador al área rival. Su exhibición llega justo antes del inicio de Liga, el momento ideal para dar un golpe encima de la mesa y demostrarle a Hansi Flick que tiene madera para ganarse un sitio en el once inicial.

Y es que el técnico alemán sabe que con Fermín tiene un jugador que puede marcar las diferencias. Por eso Flick no ha querido saber nada de los cantos de sirena llegados desde la Premier y ha respaldado en todo momento la continuidad de un jugador que es pura dinamita. Fermín es un jugador que crece año tras año y quizá esta pueda ser su temporada de consagración pese a que cuenta con una competencia feroz en la mediapunta con la presencia de Dani Olmo y también de jugadores polivalentes que pueden ocupar ese rol en momentos determinados como Gavi, Ferran Torres, Raphinha o incluso Rashford.

«Yo me quiero quedar aquí, es mi sueño y me quedaré, estoy feliz de ayudar al equipo. Se han dicho muchas cosas, pero voy a continuar defendiendo estos colores y trabajando como el que más, que los culés estén tranquilos», afirmó Fermín tras el encuentro ante el Como.

Toda esa competencia no le importa a un Fermín que fue de lo mejor del Trofeo Joan Gamper en una exhibición coral de los de Flick. Marcó el primero en una acción que el técnico alemán considera fundamental como es la presión en campo contrario. Gracias a ella estaba en la frontal y desde allí pudo marcar con un zurdazo que allanó el camino hacia el triunfo. El segundo lo hizo con un derechazo a la escuadra imposible para Butez, que solo pudo perseguir con la mirada una nueva acción decisiva de Fermín.

Año clave

La exhibición ante el Como le llega a Fermín justo antes de empezar una temporada que puede ser muy importante en su carrera. Ha priorizado continuar en el Barça y pelear por un puesto que estará muy caro en el once y que, además, le debe abrir las puertas de la selección española en año de Mundial. Fermín considera que tiene opciones de convencer a Flick para la posición de mediapunta y que todavía, a sus 22 años, no ha llegado al techo futbolístico que todavía puede mostrar.

Con esa idea peleará por un puesto con un Dani Olmo que no tiene garantizada la titularidad. El futbolista de Tarrasa llegó como un refuerzo de lujo la pasada temporada, pero una veces los problemas físicos y otras todo el ruido mediático en torno a su inscripción, han frenado una progresión que ahora mismo está en duda. Contra el Como no jugó por unas molestias que le impidieron entrenar con el resto de sus compañeros en los días previos y su sitio en el once está más en disputa que nunca gracias a los nuevos fichajes y la persistencia de un Fermín que sigue aprovechando cada oportunidad que tiene para demostrar su valía.