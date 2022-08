El campeón debe desquitarse ante un Espanyol en construcción

«La dinámica del equipo es buena y estamos preparados para un partido que perdimos el año pasado. El Espanyol es un equipo que lucha y necesitamos sacar lo mejor para ganar», advirtió el pragmático y experimentado Carlo Ancelotti en la previa del choque liguero del Real Madrid en feudo del Espanyol. Ni la conquista de la Supercopa europea, ni las dos victorias recientes a domicilio frente al Almería y el Celta, ni su reciente elección por parte de la UEFA como mejor entrenador del curso pasado, modifican el discurso templado, precavido y siempre respetuoso con el rival del técnico italiano.

Su dilatada experiencia le marca siempre el guion y le dice que el fútbol no tiene memoria. Su Real Madrid logró un doblete histórico la campaña pasada y ha comenzado con dos victorias lejos de casa, pero aunque la «dinámica es buena», en este juego las cosas cambian con frecuencia de un momento a otro sin aparente explicación. A priori, sin embargo, el conjunto merengue es claro favorito frente a un adversario tradicionalmente amigo, hasta el punto de ser considerado históricamente por los malpensados casi como un filial del Madrid en Barcelona.

Desde la enfermería, además, llegan buenas noticias para los blancos, que recuperan para la cita a Kroos y Rodrygo, aunque causan baja Nacho, Vallejo y Odriozola. El centrocampista alemán ha superado el proceso gripal que le impidió actuar el pasado fin de semana en Balaídos y el delantero brasileño ha dejado atrás las molestias musculares que padecía desde la Supercopa.

Un Rodrygo del que, por cierto, Carletto confirmó que se ha ganado más partidos como titular en esta campaña después de su inusitado protagonismo en el ejercicio anterior partiendo desde el banquillo. Goes no solo puede ocupar el perfil derecho del ataque sino dar descanso también a Vinicius e incluso a Karim Benzema.

Pendientes del mercado

El mercado, que se cerrará en la medianoche del 1 de septiembre, un día más tarde de lo habitual, sigue marcando la pauta. Empero, trata de evitar distracciones en su plantilla Ancelotti y lanza parabienes para todos aquellos futbolistas cuya continuidad en el club no está clara. Confesó que Marco Asensio, al que le queda un año más de contrato, valora si salir o no, pero añadió que no habrá refuerzos si el balear emigra. Anticipó que Dani Ceballos seguirá en el Madrid, pese al notable interés del Betis por su fichaje, y de Mariano se limitó a decir el técnico que el hispano-dominicano lo tiene complicado con «el mejor delantero del mundo» por delante.

Con más puntos y mejores resultados hasta ahora que juego, dando continuidad así a la pauta de la anterior campaña triunfal, el duelo en el RCDE Stadium servirá de nuevo para analizar hasta qué punto el Madrid puede acusar la salida a última hora de Casemiro. Reconoció este sábado Ancelotti que le dio pena la marcha del brasileño, pero por ahora el recién llegado Tchouaméni se ha subido con éxito al carro de los ganadores.

Para el Espanyol, todavía muy pendiente de poder reforzarse en los últimos días del mercado y de asimilar las nuevas ideas de Diego Martínez, este encuentro supone un reto mayúsculo y una gran ocasión de poder sumar la primera victoria tras un inicio titubeante. Empezaron los periquitos sumando un prometedor empate en Balaídos (2-2), pero en la siguiente jornada fracasaron en su feudo ante el vistoso y atrevido Rayo de Iraola (0-2).

«Jugar contra el Madrid nunca llega en buen momento, pero siempre es bueno medirse a los mejores para sacar lo mejor de ti. Tenemos que focalizar nuestra energía en competir con nuestra mejor versión. Es un rival que se ha mejorado, y con la confianza del año anterior. Es un desafío», analizó el técnico gallego en la previa de una cita de enorme exigencia en la que sufre la baja de Raúl de Tomás.