El Barça pega otro petardazo en Mestalla

El Barça sigue en modo autodestrucción. El conjunto que dirige Xavi no pudo pasar el empate a uno este sábado en Mestalla frente al Valencia en un partido en el que primero entró frío y en el que después no supo administrar la ventaja en el marcador. El gol de Hugo Guillamón neutralizó el de Joao Félix y agrava una crisis que puede llevar a los culés a nueve puntos de la cabeza a la conclusión de la jornada.

Era una final para el Barça. Lo dijo Xavi en la previa, se percibía en las caras de los jugadores y se notó aún más en el once que puso en liza el técnico de Tarrasa. No hubo rotaciones pese a lo aglomerado del calendario. Los disponibles, al tapete. Cancelo fue lateral diestro en esta ocasión, Balde novedad en el izquierdo y todos los jugones listos para cambiar la mala dinámica del equipo. Y es que por talento no iba a ser. Gündogan, Pedri, De Jong, Raphinha, Joao Félix y Lewandowski, ahí es nada, para silenciar un estadio de Mestalla hasta los topes y con ganas de empujar a un Valencia tremendamente necesitado.

Esa atmósfera la notó de lo lindo un Barcelona que no estuvo cómodo en los primeros compases de partido. Los de Xavi se quedaron entre dos aguas. Proyectaron con menos frecuencia a Balde y Cancelo para estar más protegidos en defensa y eso degeneró en un equipo desnortado, que a menudo encontraba pocas vías de salida y que acumulaba pérdidas de balón innecesarias. El desconcierto inicial era un 'déjà vu' culé y lo aprovechó el Valencia, con las ideas más claras, para poner cerco a la portería de Iñaki Peña. El meta sostuvo al Barça nada más comenzar el choque con un paradón a Yaremchuk cuando Mestalla ya estaba en pie y con una nueva intervención tras un remate de Mosquera.

Valencia Mamardashvili, Thierry, Diakhaby, Mosquera, Vázquez (Yarek, min. 81), Pepelu, Guillamón, Fran Pérez (Amallah, min. 78), Yaremchuk (Canós, min. 62), Diego López (Foulquier, min. 81) y Hugo Duro (Marí, min. 81). 1 - 1 Barcelona Iñaki Peña, Cancelo, Koundé, Araujo, Balde, Gündogan (Lamine Yamal, min. 81), De Jong, Pedri, Raphinha, Lewandowski y Joao Félix (Ferran Torres, min. 74). Goles: 0-1: min. 55, Joao Félix. 1-1: min. 70, Guillamón.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité madrileño). Amonestó a Fran Pérez, Frenkie de Jong y Cancelo.

Incidencias: Partido de la jornada 17 en Primera disputado en Mestalla ante 46.492 espectadores.

Fueron dos sobresaltos que sirvieron para que el Barça despertara y se pusiera manos a la obra a buscar la añorada «estabilidad» de la que tanto habla Xavi. Y es que los culés pasaron de las arenas movedizas a tierra firme tan pronto como el Valencia bajó el pistón y empezaron a aparecer los Pedri, De Jong, Gündogan y compañía. Fue ahí, con el ritmo más pausado, cuando lograron tener posesiones más largas de balón y cuando hundieron poco a poco a un rival insurrecto. El premio lo tuvo en sus botas Lewandowski hasta en tres ocasiones, pero unas veces Mamardashvili y otras la falta de puntería, quién le ha visto y quién le ve, evitaron que los culés llegaran con ventaja al descanso en un partido que amenazaba con romperse después del paso por vestuarios.

Lavado de cara

Tras la reanudación, el Barça entró con un lavado de cara. Los culés saltaron al césped con los mismos once jugadores, pero con una actitud totalmente opuesta, sabedores de que necesitaban reaccionar para evitar un nuevo mazazo. Esa sensación hizo que llevaran al límite el libreto de Xavi intensificando la presión en campo contrario, ensanchando el terreno de juego y poniendo la directa. No había tiempo para pases horizontales ni para llevar el freno de mano echado, solo quedaba echar el resto. Fueron minutos que pillaron a contrapié al Valencia. Cancelo y Balde atacaban el espacio y volvían, en definitiva, a ser Cancelo y Balde. Mientras que Raphinha y Joao Félix comenzaban a hacerse presentes después de una primera mitad en la que apenas lograron encarar a su par.

El partido estaba por fin donde quería Xavi y solo hacía falta que los detalles en esta ocasión sonrieran a los culés. Ese detalle iba a ser De Jong. El neerlandés tiene todo para ser un jugador capital en el Barça. Tiene el físico, el cerebro y, sobre todo, el talento. De esto último tiró para sacarse de la chistera un pase milimétrico con el exterior que habilitó a Raphinha para que le regalara el gol a Joao Félix y que este quitara todos los corsés a un partido que llevaba casi una hora amenazando con quebrarse. A partir de ahí, todo podía pasar, un correcalles en el que cualquiera podía llevarse el gato al agua.

Ese intercambio de golpes era una amenaza para el Barça, incapaz de frenar el ritmo con ventaja en el marcador, y una oportunidad para el Valencia. Es en ese contexto cuando emergió un héroe inesperado. Hugo Guillamón no había sido titular en toda la temporada pero aguardó su oportunidad para hacer una aparición estelar. Avanzó ante la falta de contundencia de los culés y, ya en la frontal, se sacó un derechazo a la escuadra imposible para Iñaki Peña y tremendamente doloroso para los de Xavi, un golpe del que ya no se iban a reponer. El egarense dio entrada a Ferran Torres y Lamine Yamal para refrescar el ataque, pero era demasiado tarde. El Barça completó su semana 'horribilis' y puede irse hasta los nueve puntos de la cabeza si el Girona hace los deberes el lunes contra el Alavés en Montilivi.