Casemiro se despide entre lágrimas del Madrid: «Un día volveré» «He ganado muchos títulos, pero el título más grande que he tenido es cuando salía todos los días para venir a entrenar en este club», señala el pivote brasileño en su adiós a la 'casa blanca'

Rodeado de su familia, sus ya excompañeros de equipo, quien ha sido su técnico y un presidente que tuvo sentidas palabras para un futbolista y una persona que se ha ganado el respeto y el cariño de todos con un comportamiento ejemplar, Carlos Henrique Casemiro dijo adiós este lunes al Real Madrid en un emotivo acto que estuvo a la altura de su leyenda en la 'casa blanca'. «He ganado muchos títulos, pero el título más grande que he tenido es cuando salía todos los días para venir a entrenar en este club», dijo el mediocentro brasileño, que compareció en la Ciudad Deportiva de Valdebebas flanqueado por los 18 trofeos que ha cosechado vistiendo la elástica del conjunto de Chamartín.

Embargado por la emoción, a Casemiro le costó arrancar su intervención. Se lo impedían las lágrimas que bañaban su rostro y le atenazaban la garganta. Atrás quedaba una época en la que ha crecido como futbolista y como persona, hasta el punto de convertirse en una figura reverenciada por el madridismo gracias a su humildad, capacidad de sacrificio y gen ganador. «La historia vivida es increíble. Este club tiene los mejores, por eso siempre es el mejor, seguirá ganando. Es la identidad de este club y esta ciudad. Quiero dejar claro que un día volveré para devolver el cariño que me han dado. Para seguir ayudando a este club. Seguro que todo lo que he aprendido aquí me va a fortalecer para seguir mi trayectoria en un gran club como es el Manchester United», expresó el paulista una vez que los sentimientos le permitieron explayarse, siempre con la contención que caracteriza a un jugador al que Florentino Pérez describió como un «ejemplo de compromiso de y valores» y un «referente del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio y del respeto».

«Cuando salí de Sao Paulo, tenía claro que iba jugar en el primer equipo. Pero antes tuve que jugar en el Castilla. Fue una ilusión muy grande porque aprendí valores en esa cantera, que es lo más bonito de este club. El futuro es esta cantera», indicó Casemiro al rememorar aquella llegada a la capital de España a inicios de 2013, cuando el Real Madrid echó el lazo a un futbolista que ya había debutado con la selección brasileña, pero que había atravesado también por momentos complicados en el terreno deportivo. Pese a ello, el club de Chamartín, a instancias de Ramón Martínez, apostó fuerte por la llegada de un jugador que en los años siguientes respondería con creces a la confianza depositada en su talento.

Una figura trascendental

Por todo ello, Casemiro dio las gracias al club que le formó «como persona y jugador», después de que Florentino Pérez recordase que los servicios prestados le habían hecho ganarse el derecho de decidir su futuro. «Los que te conocemos querías dejar la imagen de campeón que eres, con ese mejor jugador en la Supercopa y la nominación al Balón de Oro. Te vas a un club amigo, el Manchester United, legendario. Donde quiera que estés serás siempre un embajador del Real Madrid. Siempre serás uno de los nuestros», proclamó el presidente del Real Madrid.

Casemiro se marcha con 18 títulos en su palmarés como futbolista del Real Madrid: cinco Champions, tres Ligas, tres Supercopas de Europa, una Copa del Rey, tres Mundiales de clubes y tres Supercopas de España. En sus ocho temporadas vistiendo la zamarra blanca, disputó 336 partidos, en los que marcó 31 goles y, sobre todo, se erigió en una figura fundamental para que el conjunto de Chamartín dominase con puño de hierro el Viejo Continente gracias, en buena medida, a su compromiso, arrojo, entrega y un sentido táctico que le convirtió en el perfecto complemento para Modric y Kroos. Junto al genial volante croata y al metrónomo alemán, formó un tridente en el centro del campo sin parangón en la última década que catapultó al Real Madrid a una etapa de esplendor como no se recordaba desde los tiempos de Alfredo Di Stéfano.

Aterrizó en la capital española a comienzos de 2013, procedente del Sao Paulo. Su destino inicial fue el Castilla, pero José Mourinho no tardó en darle la alternativa con el primer equipo del Real Madrid el 20 de abril de 2013, en un partido de Liga frente el Betis. Allí empezó a escribir un camino que ha acabado transformándole en leyenda del club más laureado y exigente del mundo. Antes de marcharse a préstamo al Oporto, donde tuvo un crecimiento exponencial a las órdenes de Julen Lopetegui, dejó impresa su marca con una actuación frente al Borussia Dortmund que resultó determinante para que el Real Madrid lograse levantar la ansiada Décima en Lisboa. Entró sustituyendo a Asier Illarramendi cuando el equipo de Carlo Ancelotti rozaba estaba al borde de la eliminación y contribuyó a sellar el pase con un formidable despliegue de raza en los 20 minutos que estuvo sobre el césped que aglutinaron las virtudes que más tarde plasmaría como elemento troncal del Real Madrid durante las ocho últimas temporadas.

Aquel partido empezó a fraguar un mito que Casemiro aquilataría a su regreso al Real Madrid, donde Zinedine Zidane le convirtió en uno de sus pretorianos y fue un elemento esencial también en los planes de Julen Lopetegui, Santiago Solari y Carlo Ancelotti. Ahora inicia una nueva etapa con la misión de reflotar al Manchester United, donde recalará esta misma tarde para ser presentado en los prolegómenos del partido que medirá a los 'red devils' con el Liverpool. Los 70 millones de euros más 15 en variables que ha desembolsado el club mancuniano rompen el 'Triángulo de las Bermudas' y despojan al Real Madrid de un peso pesado del vestuario, pero el recuerdo que Casemiro deja en Chamartín será imperecedero.